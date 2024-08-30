台股本周在22200橫向匍匐，從8月6日波段低點後已上漲2605.35點或13.25%。台新投顧副總經理黃文清認為，這波從低點上彈已有相當漲幅，此波低檔買盤到如今獲利為主的賣壓湧現，加上之前仍有部分套牢區賣壓出籠，八月最後一周出現震盪整理格局。即將進入九月是否成「韭」月？黃副總表示，雖然輝達財報後股價波動大，但基本面仍未看壞，目前大盤缺乏量能，短期無力突破盤整格局，但也不會面臨大跌狀況，台股輪漲趨勢，持續區間整理，不過9月仍有蘋果新機期待、美國聯準會降息題材，這行情在整理過後還有機會在上攻，有題材有機會。操作上，還是蘋果概念、AI概念為佳，傳產留意自行車、運動休閒、化學等族群。

下周SEMICON Taiwan半導體展，市場仍關注CPO、機器人、半導體設備等供應鏈，可留意布局機會。九月市場更聚焦各國央行政策，美歐英日即將展開利率會議，四大央行政策及展望將影響資金流向，匯率波動加劇。其中美國方面，主要考量通膨已經取得重大進展，同時勞動市場供需逐漸走向平衡，預估在台北時間今年9月19日凌晨兩點會議將降息一碼，美國降息在即且PMI擴張，市場信心修復可期。日本方面，央行總裁植田和男再次確立貨幣政策正常化之立場，預估BOJ下次9月20日會議將先按兵不動，最快升息時點評估在10月31日會議。台灣景氣方面，景氣燈號轉亮黃紅燈，但領先指標加速上揚，工業持續大幅增產。

個股貢獻大盤點數來看，台積電(2330)上漲1.00點或0.11%，貢獻8.18點；聯電(2303)、萬海(2615)、台光電(2383)、愛山林(2540)、健策(3653)、富邦金(2881)、長榮(2603)、來億-KY(6890)、興富發(2542)、日月光投控(3711)、國泰金(2882)均貢獻榜，當中航運三雄成員、金融雙雄、AI題材、營運都有入列。然拉低大盤指數，聯發科(2454)下跌10元居首，依序亦有廣達(2382)、大立光(3008)、華碩(2357)、聯詠(3034)、統一超(2912)、世芯-KY(3661)等。