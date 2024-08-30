為提高電動車火災應對能力，新北市消防局第六救災救護大隊辦理電動車火災的專業訓練，盼提升消防人員對電動車火災處理的熟練度和安全性。第六大隊長羅億田指出，此次訓練重點著重在在於如何使用緊急插頭、底盤滅火裝置及滅火毯相互搭配進行有效滅火，達成事半功倍的效果。

第六大隊指出，電動車火災的處理具有其特殊性，尤其是鋰電池的高溫燃燒特性，成為了消防人員面臨的新挑戰。緊急插頭的功能在於插入充電座後，車輛會偵測到充電狀態，並自動切斷所有電力系統並且車輛的檔位會自動跳至 P 檔或 N 檔，防止車輛移動，確保救援人員能在安全的情況下執行任務。

第六大隊說，滅火毯則是使用高密度玻璃纖維搭配高溫塗層製作，覆蓋燃燒車輛隔絕外界空氣達到窒息作用，操作時需完全覆蓋車體，覆蓋車體以隔絕空氣，再搭配底盤滅火裝置，連接水帶使得高壓水流進入噴水管，由各噴水孔朝上方底盤噴水，以達到對車輛底盤鋰電池進行持續性滅火及降溫的目的。

羅億田呼籲民眾，民眾使用電動車需遵守妥善收納、避免轉接座、發生事故遠離車體、報案求助等步驟，確保遠離危險。