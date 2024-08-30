消防局編列預算4000萬元新購50米雲梯車，可以應付12層樓以下救災使用，30日啟用。（謝明俊攝）

消防局編列預算4000萬元新購50米雲梯車，30日由縣長鍾東錦等啟用，並與舊有50米雲梯交接任務。（謝明俊攝）

消防局編列預算4000萬元新購50米雲梯車，30日由縣長鍾東錦等啟用，並與舊有50米雲梯交接任務。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市、竹南鎮近幾年來因科技廠商大量進駐，新建住宅高樓如雨後春筍般出現，為應未來公共消防安全需求，苗栗縣副議長張淑芬等議員建請縣府加強高樓消防救災能量，苗栗縣長鍾東錦指示消防局編列預算4000萬元新購50米雲梯車，30日啟用，投入頭份市、竹南鎮的高樓救災使用。

苗栗縣竹南鎮及頭份市是全縣擁有最多高樓層住宅的鎮市，18年前，苗栗縣消防局就斥資3千萬元購置一部50米的雲梯車，以備高樓救災救火使用，如今老雲梯車雖仍堪用，但有鑑於頭份市、竹南鎮近幾年來新建住宅高樓如雨後春筍般出現，為了建置完整的高樓消防救災能量，苗栗縣長鍾東錦去年指示消防局籌購新的50米雲梯車，30日正式成軍啟用。

新的50米雲梯可以應付12層樓以下高樓救災使用，新的雲梯車將投入頭份市及竹南鎮地區高樓救災使用，舊有50米雲梯車未來將支援苗南地區高樓救災使用。

新購置的50米雲梯車，價值高達4千萬元，30日舉行啟鑰典禮暨高樓救災演練，由縣長鍾東錦主持啟用，立委邱鎮軍、副議長張淑芬、頭份市長羅雪珠及多名縣議員、市代表等都到場觀禮。

消防局指出，高層建築物火災搶救，除透過內部垂直安全樓梯間避難逃生外，建築物外部即是運用雲梯車高空從外部開口救出受困人員，以50公尺雲梯車高度，在考量轉折及操作穩定性下，可救助約12層樓高度樓層，另可作為高樓層火災外部開口射水滅火、周界射水防護，以及從運載纜車上出水口延伸水帶入室滅火戰術運用。

鍾東錦特別關注本縣高樓建築物公共安全，除責成消防局定期消防安全檢查外，另強化戰術技能演練，高樓本身亦要加強防火管理、防火宣導及避難逃生知識，如此才能有健全的高樓建築物安全體系。