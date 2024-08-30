神旺商務酒店「銀柏廳」推出「秋季風情畫」餐飲活動，不限平假日，3人同行享85折，每人最低741元起即可大啖精美套餐。（神旺商務酒店提供）

在充滿雕塑藝術品的星級飯店享用美饌免千元。「神旺商務酒店」為台灣首間展示大型雕塑藝術品飯店，更有北部「美術館飯店」的美名，館內的「銀柏廳」於9月1日起至11月30日，推出「秋季風情畫」餐飲優惠活動迎賓，不限平假日，午間3人同行點指定套餐，可享85折優惠，每人最低消費含服務費741元起。賓客們可於充滿藝術風的環境氛圍下，細品美食佳餚。

主餐「法式瓦片香煎鱸魚佐蒔蘿酸豆醬」，以法式創意為主軸，主餐搭配自製的酸豆醬，用味蕾暢遊歐洲。（神旺商務酒店提供）

9月1日起至11月30日止，「秋季風情畫」餐飲優惠活動，套餐內含前菜、沙拉、湯品，主餐3選1，還有飯後水果甜點等豐盛饗宴。（神旺商務酒店提供）

「秋季風情畫」套餐主打異國料理，含前菜、沙拉、湯品、歐式麵包，還有飯後水果、甜點。主餐部分首推「孜然肋眼牛鮮蔬串」，香煎美國牛肋眼，以濃郁的孜然風味賦味，7oz厚實鮮嫩多汁的牛肉塊融和了辛香料的微刺激感，舌尖感受大漠的風情萬種。如果不吃牛，可選「法式瓦片香煎鱸魚佐蒔蘿酸豆醬」，這款顛覆傳統的菜餚，瓦片的爽脆口感完美襯托鱸魚的鹹鮮，搭配鮮奶油熬煮的酸豆醬，清爽不膩且風味獨特，值得一嚐。

「秋季風情畫」飯後飲品首推以日本抹茶粉及奶霜製成的「漂浮抹茶」，喜歡酸甜滋味則可選擇「經典烏梅釀」生津止渴。（神旺商務酒店提供）

另一道「香烤椒麻雞腿佐乾煎鮭魚」則是以海陸饗宴為發想，金黃酥脆的雞腿排佐上開胃的椒麻醬汁，主餐內另嚴選北大西洋的深海鮭魚，雙重滿足甜、酸、鹹、鮮。套餐附贈的「餐廳特調飲品」則推薦時令的「漂浮抹茶」及「經典烏梅釀」秋日限定，前者以日本抹茶粉加上奶霜，擁有濃厚綿密口感，層次豐富；後者天然選材，加入烏梅蜜獨門古法配方製成，生津止渴。