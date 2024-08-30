藝人吳宗憲女兒Sandy（吳姍儒）跟隨父親腳步進入演藝圈，之後憑藉優秀的主持功力獲得第51屆電視金鐘獎「綜藝節目主持人獎」。感情方面她則在2022年嫁給交往5年的男友「王先生」，婚後生下兒子「小初一」，今年她再度宣布懷孕喜訊。不過如今已懷胎9個月的她卻透露，自己失眠了。

Sandy30日清晨便在IG限動有感而發地寫下：「天又亮了，徹夜未眠」，接著坦言自己身體不適，但即便喉嚨很痛且疲憊不堪，她仍努力撐住，「話沒說完，就像許願，裝模作樣，演出懂事、成熟穩定，實則崩潰，好累好累」，粉絲相當擔心她的身體狀況。

Sandy30日清晨透露自己失眠。（圖／翻攝自Sandy IG ）

然而，稍早她曬出自己腳的小拇指包著OK蹦的照片，表示她在兩周內踹翻自己小拇指3次，第一次指甲掀一半，之後的兩次都大爆血，但自己在受傷當下都沒有哭，讓她直呼：「我到底是何時變得這麼勇敢的」。

沒多久後Sandy表示自己在兩周內踹翻自己小拇指3次。（圖／翻攝自Sandy IG ）

事實上，Sandy曾發文提到，自己出現「連續失眠」的狀況，有次甚至只睡了兩小時，就又去完成6、7個行程，回家後還要安頓家人的晚餐，接著陪兒子睡覺，卻只睡了3小時就醒了，讓當時的她無奈嘆：「怎麼又醒了？我不喜歡這種被俘的感覺⋯」，儘管如此，Sandy依然努力撐著處理其他事，一席話引起不少人共鳴，紛紛留言安慰：「媽媽辛苦了」。