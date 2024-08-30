台股8月上沖下洗，最低殺到19662點，最高22652點，高低差2990點，歷經暴跌股災之後，月線收盤小漲68點，技術面維持2萬2附近橫向箱型盤整。雖然美股道瓊創新高，國際股市多頭仍無虞，但以科技股、AI為主的台股，卻出現警訊。

全球AI指標股輝達，本周三發布財報後，股價連2天重挫，拖累台股走勢。輝達第2季營收300.4億美元，優於預估的287億美元，季增15％、年增122％；預估第3季營收325億美元，高於分析師平均估值317.7億美元。雖然財報亮眼，但股價並不領情。

同樣的情況，先前也出現在輝達重要夥伴台積電。台積電上月18日法說會，公布第2季大賺2478.5億元，每股獲利9.56元，全年營收估成長24~26%。雖然端出好成績，但公布後卻連2天大跌，至今仍未收復法說會當天收盤價1005元。

財信傳媒董事長謝金河表示，股價大漲後，再好的財報都無法刺激股價，像中國的拚多多，這兩天的輝達，都交出漂亮成績單，但拼多多一天跌28.5％，輝達跌6.37％，這都預告市場要重新整理的訊號。（文章未完…全文見此）

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