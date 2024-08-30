有主婦在臉書社團分享全聯一款「芙蓉豆腐」，不論打開單吃、加入柴魚醬汁，或微波加熱都非常美味，不過缺點就是不好買，原PO如果有看到一定會拿2盒。不少吃過的網友也讚好吃又方便，直接倒出來就是一道菜了。

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享芙蓉豆腐，她說裡面有附柴魚醬汁包，肚子餓的時候打開就能直接吃，清爽又解饞；喜歡吃辣的話也能淋上辣油，味道絕配。

原PO說，想熱熱吃也能微波，或是切塊煮湯，「細緻滑嫩的口感，不管哪種吃法都很幸福。」不過這款豆腐很搶手，架上時常缺貨，只要有看到都會買2盒回家。

貼文引起廣大回響，許多老饕也讚「真的很好吃，我家2位千金很愛」、「今天早上才剛買」、「買過很多次了，好吃又方便」；還有人說「真的很難買」。

也有網友提醒，該產品是由雞蛋、多種調味料及食品添加物製成，因此鈉含量偏高，高血壓及腎臟病患者食用要留意。