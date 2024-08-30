監察院今天舉行記者會針對農業部進口雞蛋專案提出調查報告，列出5大缺失糾正農業部，6項檢討改善意見。包括畜產會對於貿易商資格、驗收作業、履約情形、經費核銷及雞蛋銷毀等作業程序均涉有違失。另外針對超思為何公司尚未成立就可以承接畜產會訂單，以及超思、亮采公司的進口報單涉嫌漏報金額，兩項疑義都將相關資料函請台北地檢署查處。

監察委員田秋堇、葉大華及蔡崇義調查發現，畜產會僅在2019年時，曾因國內雞蛋產量供應不足而辦理雞蛋緊急調度，之後就沒有相關經驗。而2022年缺蛋後，畜產會便找上2019年協助幫忙的廠商，日本代理商吳亮儀，協助牽線亮采生物科技有限公司，以「合約方式」委請進口日本雞蛋。不料亮采公司卻在2022年下半年突然表示不再承接進口蛋，吳亮儀便找來自己的母親秦語喬成立超思公司，繼續承接業務。

田秋堇表示，奇怪的是，2022年8月畜產會、超思簽署「履約情形確認書」核對交易數量時，超思尚未設立登記，另超思將其未成立前的報驗事務，委由亮采公司辦理，該委任書明顯存有疑義。而畜產會面對質疑，竟說不過問民間公司互相的關係。畜產會未查明便逕行與超思進行交易，畜產會相關採購程序，確有違失，農業部難辭督管不力之責，除糾正農業部，並函請臺灣臺北地方檢察署查處。

第二項糾正則是，畜產會雖得不適用政府採購法關於驗收之相關規定，然該會竟連基本的雞蛋數量及品質等，均未進行驗收，辯稱交由倉儲公司協助辦理；再者，畜產會以「履約情形確認書」為付款依據，竟是寄送「空白」的確認書予超思公司，讓超思填列規格數量及用印公司大小章後，再寄回予畜產會。上述作為確有違失，農業部未盡監督權責。

第三項糾正為農業部補助畜產會辦理「112年度雞蛋緊急調度計畫」，關於進口巴西雞蛋部分，畜產會與超思公司訂有進口貿易合約書，惟畜產會容許超思公司先行墊付進口雞蛋貨款，並於付款後、交貨前，以代墊貨款匯款單據向該會請款，於緊急狀況下，或有進口廠商先行墊付貨款之便，然該等作為已使報價評估機制蕩然無存，亦未符合約採購程序之規定。

第四項糾正為，農業部既補助畜產會辦理雞蛋專案進口相關事項費用，則應建立相關監督查核機制，落實該會之帳務核對作業。畜產會支付款項之行政作業及審核、複查機制存有諸多疏漏，致未能第一時間查明超思公司提送雞蛋貨款交易憑證及報關單據之正確性，而由承辦人員逕依貿易商提供之錯誤單據即如數支付款項，畜產會雖已請超思公司補正，仍難謂無行政疏失。

第五項糾正則為，農業部於2023年3月開放雞蛋專案進口後，疏未掌握民間企業自行進口之數量，致同年7月國內首次出現庫存逾期55萬餘顆雞蛋；因未先行分批辦理銷毀，至同年9月27日，逾期雞蛋累計達5429萬餘顆，農業部於同年9月25日始指示畜產會辦理銷毀作業。嗣依審計部估算，所有逾期雞蛋的處理成本加起來，損失費用高達5億2997萬餘元，確有疏失。

監委葉大華說，此次調查案件分兩段落，第一段是2022年跟日本進口，這是在跟亮采、超思採購過程當中，先採取現貨採購後履約，發生相關爭議。第二段則是2023年，在進口專案採購時，發生在超思進口超量雞蛋7000萬多顆，完全超過國內供給的量，沒有適時掌握政策鼓勵，造成業者進口過多雞蛋問題，對於後面衍生銷毀浪費。