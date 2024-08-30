彰化1名賴姓男子接下運毒集團委託運送毒品海洛因任務，透過黃男，找來游男擔任「空中飛人」，到泰國將重達695.11公克、市價超過300萬元海洛因走私回台，不料黃、游2人卻想來個黑吃黑，2人逃亡時被賴找到，黃嚇得打電話跟母親說自己被綁架了，黃母遂向警方報案，2人怕被報復，也急忙向警方自首運毒，彰化地檢署近日偵結，依毒品罪將涉案4人提起公訴。

起訴書指出，賴男接受運毒集團委託運送毒品海洛因，賴因此在今年6月間找上黃男，由黃找來游男擔任「空中飛人」，到泰國運毒，並約定事成之後，黃可得5萬元，游可得25萬元，機票、旅費都由賴男供應。

游男到泰國後，與當地接應人員取得連繫，並順利拿到內裝有海洛因的洗面乳3條，卻在當晚與黃男視訊時，確認黃男有銷貨管道後，2人萌生要黑吃黑，將毒品私吞下來，游男回國後先將毒品交給黃男，隨即失聯，讓賴男找不到，賴因此找上黃，黃卻稱游被人抓走了，黃將毒品藏起後，隨即與游2人展開大逃亡。

賴男找不到黃、游2人，於是找來弟弟幫忙，以手機定位找到游男，並將2人帶往一處倉庫，要求2人交出毒品，黃打電話向其母求救，說自己被人綁架，黃母心急如焚報警求援，警方到場後，黃、游2人原本只向警方供稱是債務糾紛，但看到深夜仍在屋外徘徊等待的多名黑衣人，嚇得轉向警方自首，全案因此曝光。

警方到黃男藏毒處，查扣到第一級毒品海洛因5包、總毛重695.11公克，粗估市價超過300萬元，並帶回黃、游及賴姓兄弟2人，黃、游坦承不諱，賴姓兄弟則否認犯行，彰化地檢署偵訊後依違反毒品危害防制條例等罪，將4人提起公訴。