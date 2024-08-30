台灣文博會人潮爆滿，許多可愛的文創商品讓民眾直呼守不住荷包。（曹婷婷攝）

首度移師台南的台灣文博會進入倒數，在大台南會展中心登場的文創商展與文化策展，吸引超過570個文創品牌、近700個攤位參展，周三起開放一般民眾入場，迄已湧入4.5萬人次參觀，琳瑯滿目可愛文創品更讓遊客形容「現場擠爆，但荷包空了！」南市府主導的台南概念展開跑近1周也逼近15萬人次。

今年文博會品牌商展、文化策展在大台南會展中心登場，另外台南概念展區則分布在321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、西竹圍之丘文創園區，以及3大古蹟夜間開放，各自精彩！其中大台南會展中心以「寶島百面pó tó pah bīn」為主題，為期1周活動，前2天為專業買家日，周三起才對外開放，連日來，現場天天都是大排長龍。

台灣文博會現場人潮擠爆。（曹婷婷攝）

今天雖然是國高中小學開學日，但大台南會展中心現場排隊民眾不減，統計至中午已湧入破萬人，由於商展不乏熱門人氣文創品牌，每一處展出攤位也同樣擠滿選購、結帳的人潮，不少年輕人逛完一圈大喊「荷包大失血」。

此外，台南市文化局策展的3處展區藍晒圖文創園區、321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區加上安平古堡、赤嵌樓、孔廟夜間開放，截至目前也已吸引14.9萬人次，文博會將於9月1日落幕，文化局也邀請大家把握時間前來二刷、三刷，透過文創產業了解台南在地文化。