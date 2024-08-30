在產業大缺工背景下，中高齡就業量能格外被重視，1111人力銀行調查，有多達67％的中高齡上班族擬退而不休，在退休後繼續留在職場，最多人有意以兼職、計時人員方式延續職涯。

1111人力銀行30日發表中高齡就業壓力調查指出，中高齡上班族規劃退休年齡為63歲，有5成6已開始規劃或實施退休計畫。但退休後，有多達67％的中高齡族群擬繼續投入工作，在性質方面，有42.3％想投入兼職或計時人員、27.3％想從事正職工作、另有16％有意創業。

1111人力銀行表示，台灣去年65歲以上人口的勞動參與率不到10％，相較其他亞洲先進國家，如韓國、新加坡超30％、日本25％的比例低落不少，提升中高齡職場參與度在缺工環境下勢在必行。發言人曾仲葳表示，通膨壓力與現有退休金制度不夠完整，促使中高齡上班族重返職場，以獲得更多元的收入來源。

調查指出，中高齡上班族一旦離開工作崗位，平均要花2.7年才能重新回到職場，多數中高齡上班族想回職場主因是生活經濟壓力76.2％、不想與社會脫節56.8％、尋找生活重心44.3％，和保持身體勞動40.8％。

但許多中高齡者認為重返職場大不易，調查指出，43％中高齡上班族認為重返職場非常困難，38％者認為會有壓力，對重返職場抱持正面想法者只有7％。

1111人力銀行表示，中高齡上班族有豐富經驗、熟悉職場規則、配合度與穩定性高等優勢，建議在重返職場時，首先善用原本工作累積的經驗與人脈，從擅長的工作入手，其次可選擇缺工嚴重、門檻較低的產業，或以兼職方式來減輕新工作對身心的壓力。

曾仲葳表示，立法院7月初三讀通過「中高齡者及高齡者就業促進法」，透過修法保障與促進中高齡就業，對於該趨勢，建議企業主也可以透過職務再設計、彈性工時等策略，營造對中高齡更友善的工作環境。