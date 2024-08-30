新印1950現場保留歷史照片及許多老舊印刷設備。（圖／方偉光提供）

新印1950設計供民眾體驗傳統印刷設備。（圖／方偉光提供）

新印1950文化園區保留許多傳統印刷設備，深具寓教於樂。（圖／方偉光提供）

時值夏末入秋之際，2024中國國際大數據產業博覽會（數博會）正在貴州省貴陽市舉行當中，全世界互聯網相關產業代表、大數據企業紛紛進駐貴陽市，讓一個生活節奏偏慢生活的貴陽市突然熱鬧了起來。

代表貴陽地方特色的酸湯魚、絲娃娃（似台灣的潤餅）、黃牛肉火鍋等傳統小吃生意頓時人滿為患，純樸的老闆雖然汗如雨下服務著上門的外地客人，臉上也露出滿意的笑容，特別是處於貴陽市中心城區核心地段的雲岩區。

雖然距離活動會場有段距離，但幾乎所有來到貴陽的外地遊客，都會選擇雲岩區來尋找貴陽當地知名的特色美食，街上隨處可見貴陽的城市標語：爽爽貴陽，除了氣候宜人（終年均溫20多度），老城區的歷史記憶也深刻在貴陽人的心理。

但是，時代進步的巨輪還是讓一些傳統產業需要改變、轉型，才能吸引更多外地的遊客，刺激觀光旅遊相關產業，讓城市得以不斷的再生。始建於1950年的貴州新華印刷廠老廠區，承載著貴陽印刷的歷史記憶。時隔74年，這座原本鏽跡斑斑的老廠通過城市更新專案的打造，正以嶄新的面貌嶄露頭角。

今年5月，雲岩區新印1950專案正式開園，擁有70多年歷史的新印廠變身潮流聚集地，集天橋食集、城市展廳、新印文化空間、文創類品牌等休閒文化空間和多元業態於一體，讓大眾享受現代商業便利的同時，也能感受到濃厚的工業文化氛圍。

新印1950專案坐落於貴陽市雲岩區，以「工業記憶保留」、「新舊功能協調」、「尊重原有肌理」為改造主旨，通過物業形態、業態設置、環境呈現、商品表達、文化輸出五大板塊的創新，將歷史印記與工業遺存巧妙融合，打造出一個有品質、有文化、有故事、有傳承的新地標。

「新印1950」入駐簽約品牌目前有106個，其中8個是貴陽首店。城市更新不僅實現了變廢為寶、拉動消費增長，還提升了民眾的生活品質，帶來更多就業機會。通過老廠房活化利用，「新印1950」打造出特色文化街區，為市民遊客提供全新的城市體驗，接下來，雲岩區也將在城鄉建設中保護、利用、傳承好城市文化遺產，加強老城區文化和設施建設，助推城市更新。