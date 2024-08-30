據交通部觀光局統計，去年香港旅客來台逾110萬人次，高居世界各地來台旅客首位；今年1至5月則有47萬人次，較去年同期增長52％。為加強推介台灣旅遊，台港經濟文化合作策進會8月下旬率團赴香港，與香港旅遊發展局及業界進行交流，開拓來台觀光客源。

據台港經濟文化合作策進會網站，為加強推介台灣旅遊，策進會董事、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁8月下旬帶領台灣公協會代表，偕同策進會經濟合作委員會委員張永成、林富男、李吉田赴香港，開拓來台觀光客源。

據策進會網站，張永成為中華民國旅行業品質保障協會理事長，李吉田為中華民國溫泉觀光協會理事長、泰雅渡假村總經理，林富男則是高雄漢王洲際飯店總裁。

消息指，訪團此行除向台灣觀光協會香港辦事處了解當前台灣旅遊推廣情形，並與港台旅行社同業商會、香港旅遊業議會、香港旅遊發展局及香港旅遊業界，就觀光行銷、旅遊展覽等議題，進行交流。

策進會表示，台灣與香港的地理位置、語言文化相近，歡迎香港旅客多多來台，感受台灣的風景人文；也會持續支持我觀光業者拓展香港市場與商機，不斷增添台灣經貿發展能量，促進經濟繁榮互利共贏。