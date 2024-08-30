新竹市關埔地區居民期盼的「關埔空橋」預計興建12座，其中4座由市府施作，其餘8座將由民間廠商以捐建。首座民間捐建空橋，將連接埔頂一路兩端Costco、迪卡儂商場的人行空橋30日開工，預計2025年底完工，後續由市府辦理驗收接管。

市府說明，關埔地區空橋預計興建12座，其中4座由市府施作，目前已發包施作中，其餘8座將由民間廠商以捐建公益設施方式辦理，已有6座確認捐建廠商，未來也會積極在各審議過程中強調公益性，透過相關獎勵、都市土地開發利得回饋等，擴大民間參與。

去年竹市都市設計審議大會中，審議通過富宇建設「新竹市光武段1015地號都市設計審議案」，附帶捐建連通埔頂一路兩端Costco及迪卡儂的人行空橋，為關埔地區第1件公益捐建空橋的民間建案，今年4月29日經都市設計審議大會審議通過設計，30日正式開工，預計2025年底完工後，由市府辦理驗收接管。

30日開工儀式上，代理市長邱臣遠表示，感謝富宇建設投入3000萬元，建設關埔首座空橋，未來將行人空間將獲得改善，也促進2樓沿街店鋪的發展，待全區空橋系統完成後，可提供約2公里長的2樓步行空間，實用的空橋系統將提升行人安全。

富宇建設總經理鍾堯明表示，富宇建設共捐贈3座空橋，包括與好市多之間的陸橋及後續連接上海商業銀行的段落等，首座空橋計劃在1年內完成，設計將採用市府規定的清亮結構，配備頂蓋和夜間照明，預計在3年內完成整個陸橋的串聯。