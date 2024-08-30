影史首部全片在台灣取景拍攝的好萊塢動作強片《台北追緝令》（Weekend in Taipei），繼日前宣布導演黃嘉智（George Huang）、主要演員桂綸鎂、「韓哥」姜成鎬（Sung Kang）與童星楊明偉（Wyatt Yang）即將訪台宣傳的消息之後，今也宣布擔任編劇暨監製的盧貝松（Luc Besson）與共同擔任本片監製的愛妻維吉妮貝松席拉（Virginie Besson-Silla），將共同加入訪台陣容。

《台北追緝令》宣布台裔導演黃嘉智、主演桂綸鎂、「韓哥」姜成鎬與童星楊明偉，將在本週六（8月31日）在台停留至9月3日，進行為期4天3夜的台灣宣傳活動。消息一出，許多觀眾也十分關心曾在台灣拍攝電影《露西》（Lucy）的盧貝松，是否也會跟著一起來台灣宣傳，如今劇組再度為台灣觀眾帶來驚喜好消息，確定擔綱本片監製的盧貝松與愛妻維吉妮貝松席拉，都將加入本次訪台陣容，也是兩人繼《人犬》（DogMan）之後，暌違8個月再度訪問台灣，與觀眾們再次相見。

《台北追緝令》將在9月25日（三）在台上映，一行人將在9月1日（日）傍晚17點起出席在台北信義威秀影城中庭廣場舉辦的「世界首映紅毯見面會」，是他們此次在台唯一一場與民眾相見的公開行程，開放民眾免費參加，並與影人們簽名互動，活動現場也將準備許多精美小禮物。