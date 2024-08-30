震後花蓮觀光仍低迷，五月天日前鬆口要到花蓮開唱，引爆在地業者與粉絲關注，據傳時間與地點已敲定，將在東大門廣場連唱兩晚；「相信音樂」發聲明回應證實正在籌劃11月演唱會，詳細時在與地點會進快公布：縣府觀光處說已和在地觀光業者討論，盼藉由五月天熱潮，持續帶動觀光相關產業，讓花蓮活絡起來。

「外地遊客訂房詢問度很高！」花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說，由於五月天宣布11月花蓮見，粉絲為了這場花蓮演唱會，也在網路開始號召搶訂花蓮民宿及飯店房間，因尚未確知來花開唱時間，最近民宿業者都說接到遊客來電問11月初房間與房價，勢必帶來一波熱潮，協會已請民宿會員按房價賣，勿漲房價，一起支持花蓮觀光活動。

另外，花蓮名產業者劉瑞祺說，約1個月前接到「新信音樂」下訂3000盒花蓮薯訂單，之後又追加5000盒訂單，詢問「五月天」為何需要買那麼多中秋禮品，聯絡人回應五月天說今年的中秋禮品就是到花蓮去選購，之後得知買了5萬多份以上的花蓮伴手禮，要送給全國各地的弱勢團體，此舉讓花蓮業者超感動！

縣府觀光處長余明勳說，尚未接獲五月天官方確認演唱會日期，不過五月天粉絲會持續關注，且紛絲朋友來自全國，花蓮縣府期待演唱會到來，也與在地觀光業者討論，藉由五月天開唱帶動長達1至2個月熱潮，讓整個產業活絡起來。

因有消息指出五月天演唱會日期在11月2、3日在東大門廣場連唱兩晚，對於開唱確切日期及地點，相信音樂也發出聲明回應。「延續 Just Love It 擁抱愛心、傳遞正能量的精神，與相信音樂、必應創造正悉心籌劃11月的演唱會，演出地點不只在花蓮市，我們將全體總動員一路向東，以五月天為首呼朋引伴，14 組愛心大使一起共襄盛舉與你同行。詳細時間地點會盡快公布，一切以官方公布為主，請靜待官方消息！」