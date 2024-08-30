越南包機直飛台東豐年機場。（蔡旻妤攝）

歷年來第一次海外航空公司包機直飛台東，230名越南旅客今天搭乘越捷航空直飛台東，台東航空站出動2輛消防車在機坪以「噴水禮」歡迎，台東縣政府更邀請Amis旮亙樂團表演傳統原住民歌舞，熱情歡迎越南旅客來到台東。

越南河內阮氏遊客表示，在當地曾看到台東景點相關廣告，發現兩地氣候類似，這次很開心有機會跟著家人朋友來到台東，聽說台東是台灣空氣品質最好的城市，下機後呼吸到這裡的空氣，真的很棒。其他遊客也說，希望透過這次旅遊，不僅能品嚐台灣的在地美食，更能體驗台東在地文化，也會將台東的美景及所見帶回越南分享給親朋好友。

台東縣政府積極爭取海外遊客，230名越南遊客今天包機抵達台東豐年機場。（蔡旻妤攝）

台東縣政府積極爭取海外遊客，230名越南遊客今天包機抵達台東豐年機場。（蔡旻妤攝）

台東縣府交觀處長卜敏正指出，縣府積極爭取海外遊客，今年「越南河內－台東」直飛班機，8月至10月總共3架次，這批遊客總共來台灣5天4夜，其中2天會在台東，另外2天分別到高雄與花蓮遊玩，未來接續推動更多香港、馬來西亞等國家包機直航，努力拓展國際知名度。