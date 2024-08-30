檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲任內台北市長期間京華城容積率案涉嫌圖利，今（30）日前往柯文哲住處、辦公室等地搜索，帶走大批電腦主機等證物，妻子陳佩琪也被列為證人帶回協助調查。對此，網紅醫師陳志金有感而發，「時間是最好的透視工具，時間讓原形畢露而已。」

醫師陳志金今發文表示，「時間是最好的檢驗工具，不需要十年，就變成自己討厭的樣子」，並進一步指出，「時間是最好的透視工具，其實不是『變』，而是隱藏的內在『被看穿』，時間讓原形畢露而已。」

雖然陳志金針對該貼文並未指名道姓，卻在評論區張貼柯文哲今早住處、辦公室等地方遭到檢廉搜索的新聞，並直呼：「日以繼夜，辛苦的檢調」，貼文種種跡象意有所指，顯然是柯文哲。

貼文曝光後，許多網友相當有感，紛紛留言表示：「這個照妖鏡來的有點遲，那些根深的小草拔得有點困難，不是他們不懂，只怪他們日久生情，有些根深蒂固的還不醒，還好沒選上」、「也許不是變，只是面具掉了」、「或許只是變回原來的樣子」、「能戰勝謊言的不是真相，而是另一個更大的謊言」、「面具終於被掀開」。