檢廉大動作偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲住處及辦公室30一早遭搜索，柯也被帶走約談。媒體人黃暐瀚表示，要是蔡壁如還在中央黨部，「即便讓自己死，也會想辦法讓柯文哲活下來」，但黨中央有人防她、連柯本人都不想要她回去。

柯文哲今日一早就遭檢廉搜索住家和辦公室。黃暐瀚今在廣播節目《POP撞新聞》專訪民進黨立委何欣純，在廣告時間也聊及民眾黨及柯文哲的問題。

黃暐瀚問說，「民眾黨現在這樣子，未來立法院是否希望和民眾黨幾個立委合作？」何欣純反問「您認為有可能嗎？」黃暐瀚則說「有啊！陳昭姿就有可能，黃珊珊立場也很難說。黃國昌可能不行啦！」何欣純也笑著認同「黃國昌困難啦！」

黃暐瀚認為，「民眾黨以後可能沒有什麼集體領導了，這已經不是單純請假3個月的問題，今天這樣…如果羈押呢？」何欣純則提到「說不定蔡壁如，我們台中市的市政顧問會跳回來」，黃暐瀚並不認同，指出若要回黨中央，蔡壁如就不能繼續當台中市政府顧問。

黃暐瀚也爆料，「黨中央就有人不要她回去啊！她上我節目就被罵得要死」，他也感嘆「其實她是真的為柯文哲好，她很忠」，因為蔡壁如的兒子曾有很嚴重的心臟問題，是柯文哲幫忙救回來，當年兩人還沒接觸政治，蔡壁如就欠柯救命恩情，從此對柯文哲忠心耿耿。何欣純也連連點頭，說蔡一定是很忠心。

黃暐瀚直言，「這樣忠心的人放出去幹嘛？民眾黨今天這麼慘，若蔡壁如在的話，會想辦法讓自己死、換柯文哲活下來」，何欣純也贊同說，「對！這麼感恩的人會棄車保帥！」黃暐瀚也說自己有跟蔡壁如說過，「不必想這麼多，因為你根本回不去，包括柯文哲本人都沒有要你回去，如果要你回來早就打電話告訴你，說顧問不要做了、回來當副主席，但是連黨裡面也在防她啊！」