頭份市農會在農改場輔導下，推廣栽種胡麻籽提供榨油，29日在頭份市尖山里展示大型機械示範栽種。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

近幾年苗栗地區屢屢面臨缺水危機，對於農業栽培而言目前更是近半世紀來最嚴厲的挑戰，相較於水稻栽培，雜糧具有耐旱節水的特性，其中又以胡麻需水量更低，可作為缺水環境新的栽培選擇，頭份市農會在農改場的全力輔導下，推廣栽種胡麻籽提供榨油，29日在頭份市尖山里舉辦以大型機械示範栽種，提升水資源利用率及土地永續性。

頭份市包括興隆里、流東里、尖山里、爛坑里、廣興里以及河背地區的上、下興里等地區，目前仍有相當數量的農田，但多數農田位處中港灌溉區外，灌溉用水不穩定下，使得許多農田無法栽種水稻作物，尤其是近幾年降雨情況不穩定，水稻作物往往因缺水而休耕，嚴重影響農民收益。

頭份市農會多年開始在地勢較高農田推廣栽種黑豆等比較不需灌溉用水的旱作，所栽種收獲的黑豆更由頭份市農會統一蒐購委由傳統醬油工廠製成黑豆醬油，因品質優異，非常受到市場歡迎，增加農民收益

頭份市農會在農改場輔導下，推廣栽種胡麻籽提供榨油，29日在頭份市尖山里舉辦以大型機械示範栽種。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市農會在苗栗農改場的輔導下，今年開始在尖山里推廣栽重可用來榨油的胡麻，頭份市農會表示，國產胡麻籽實含油量與榨油率皆高，且香濃味美，種植胡麻可提升水資源利用率及土地永續性。

為推廣胡麻、黑豆等雜糧種植，苗栗農改場與頭份市農會、頭份市公所等，29日下午在頭份市尖下里活動中心辦理苗栗地區雜糧生產機械推動－一貫化機械栽種省工示範田間觀摩會，會中介紹胡麻從播種至收穫一系列田間機械，包括整地、播種、移植、除草及收穫等，且可依不同栽培條件，選擇適合的機械，有效節省人工成本，並可緩解人口老化及缺工問題的重要措施。