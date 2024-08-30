印度第二艘核潛艦「覓敵者」號是在「殲敵者」號（INS Arihant）的基礎上，進行了多項升級，配備了新一代感測器和潛望鏡等新設備。（路透）

印度第二艘核動力潛艇「覓敵者」號（INS Arighat，S3）8月29日正式服役。這艘殲敵者級核潛艦將加強新德里的核三位一體核威懾力。

綜合外電29日報導，「覓敵者」號在「殲敵者」號（INS Arihant）的基礎上，進行了多項升級，配備了新一代感測器和潛望鏡等新設備。《印度時報》29 日在 X 平台上發文說，雖然「覓敵者」號的大小和排水量與「殲敵者」號相同，但戰力更強，可以攜帶更多 K-15飛彈。而中方官媒《環球時報》29日報導，中國專家指出，印度應該負責任地使用這一力量，為和平穩定做出貢獻，而不是用來秀肌肉。

排水量為6,000 噸的「覓敵者」號將攜帶 K-15飛彈，開始在印太區進行長程巡邏。不過，目前「覓敵者」號武裝的K-15飛彈射程只有750公里，而印度雖在研製射程為 3,000 公里的K-4 飛彈，但卻尚未服役。

雖然它保留了「殲敵者」號的 83 MW 反應器額定值，但「覓敵者」號很可能在核推進技術上有所改進，並能在噪音更低的匿蹤狀態下運作，提高執行任務效率。印度媒體報導說，考慮到印度位於印太中心，兩艘核動力彈道飛彈潛艦可以提供龐大的戰略優勢，對任何試圖在當地炫耀武力的海軍發揮威懾作用。

WATCH || India's second nuclear-powered ballistic missile submarine, INS Arighaat commissioned into the Indian Navy on Thursday during a ceremony at the Eastern Naval Command in Visakhapatnam.@indiannavy @IndiannavyMedia #INSArighat pic.twitter.com/yiTd6GjFv3 — DD India (@DDIndialive) August 29, 2024

而一位要求匿名的北京軍事專家周四告訴《環球時報》，隨著核動力彈道彈潛艦數量的增加，印度的核威懾力雖有所提升，但隨之而來的，是使用這種力量的責任。這位專家強調，只要核武存在，就該用來維護和平與穩定，而不是拿來秀肌肉或進行核勒索。