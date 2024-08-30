24歲歐陽娜娜被封為男神收割機，曾與李安兒子李淳、陳飛宇、劉昊然、王源、蔡徐坤、成龍兒子房祖名傳過緋聞。2年前大陸狗仔拍到大她2歲的翟子路住進她家，期間還曾沒穿上衣出來倒垃圾，今(30日)陸媒報導歐陽娜娜疑似換男友，和大她6歲的鼓手安雨關係親密，一上同一輛車，歐陽娜娜就摸男方下巴，安雨則是順勢低頭親吻她的手。

「攝影劉大錘」微博稍早爆料歐陽娜娜換新男友，直擊安雨工作結束後就準時到路邊等歐陽娜娜家的車，上車後到機場接歐陽娜娜，而女方從機場出來一見到他，就把手放在安雨下巴，頗有跟「小奶狗」互動的感覺，看似正進入熱戀期。

歐陽娜娜被拍與安雨互動曖昧。（圖／翻攝自攝影劉大錘微博）

據知，歐陽娜娜因合作音樂節目《樂隊的夏天》和安雨認識，兩人都對音樂有興趣，也都念相關學校，歐陽娜娜從美國伯克利音樂學院畢業，而安雨畢業於上海音樂學院，曾於荷蘭阿姆斯特丹音樂學院進修，先前就傳出歐陽娜娜參加大提琴夏令營時，安雨也相陪。

歐陽娜娜與大她6歲安雨傳出緋聞。（圖／翻攝自歐陽娜娜Nana、安雨NU微博）

對此，網友都非常驚訝，紛紛留言說：「和翟子路分手了？我斷網了嗎」、「這要你爆嗎？之前都有人偶遇了」、「我還停留在翟子路時期」、「對歐陽娜娜戀情的印象停留在，翟子路從歐陽娜娜家出來，光膀子倒垃圾」。而歐陽娜娜先前找翟子路的拍攝〈1-4-3〉MV，2022年「攝影劉大錘」拍到男方拖行李箱到女方香閨，前後待了4天，而在此期間，翟子路還曾沒穿上衣出來倒垃圾，兩人熱戀疑似同居的消息引發熱烈討論消息。