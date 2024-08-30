知情人士透露，英特爾長期往來的銀行摩根士丹利和高盛集團已經就各種可能性提供建議，其中也包括併購。自從英特爾日前發布意外慘淡的業績導致股價崩跌至2013年以來新低後，相關的討論已變得更加緊迫。

消息人士表示，在9月召開的董事會上，英特爾應該會提出多個選項。但他們也表示，公司不會立即有大動作，相關討論也仍處於初步階段。

英特爾一名代表拒絕對此消息發表評論，摩根士丹利和高盛尚未回應媒體置評請求。

英特爾可能拆離或出售晶片代工部門，這對其執行長基辛格來說將是一個策略上的重大髮夾彎。基辛格認為代工事業是英特爾能否在晶片製造領域重拾榮耀的關鍵，也寄望英特爾終將能夠與台積電等產業龍頭競爭。

今年以來英特爾股價已經下跌60%，表現遠遠落後費城半導體指數今年來上漲20%，且在費半指數30檔成分股中也敬陪末座。

曾經無限風光的CPU大廠英特爾市值已跌到只剩858.95億美元，跌出了以市值計全球前十大晶片廠排名榜。

相較之下，受惠於AI狂熱，GPU大廠輝達今年來股價上漲近140%，儘管周四因業績和展望未令投資人感到驚豔導致股價重挫逾6%。

輝達今年的營收料將比英特爾高出一倍。而就在不久前的2021年，英特爾的營收還是輝達3倍高。