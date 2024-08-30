屏東海洋嘉年華9月連續3個周末在東港大鵬灣舉行，參加者可以體驗SUP。（羅琦文攝）

「HIHI PINGTUNG！2024屏東海洋嘉年華」系列活動，將於9月8日至22日連續3個周末，在東港大鵬灣舉行，結合音樂會、創意市集、海域安全志工培訓、水上運動課程及水上趣味活動等項目，還有SUP、獨木舟等多種水上運動比賽，將海洋教育融入觀光旅遊中，吸引遊客深入屏東，體驗屏東多元風貌。

屏東海洋嘉年華9月8日至22日連續3個周末，在東港大鵬灣舉行。（羅琦文攝）

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，活動主題涵蓋友善親水遊憩、趣味親子育樂以及海洋環保永續。縣府與海洋委員會攜手推廣海洋共融共榮計畫，期望透過建立水域運動人才基地，融入水域創生概念，使在地人透過知海、親海、進海的順序，擁有正確的海域環境安全知識與觀念，並發展水域運動技能。

海洋嘉年華7日、8日及14日、15日兩個周末，在大鵬灣潮口平台舉辦「水域運動人才培訓」及「海域安全教育推廣」；21日、22日則將在大鵬灣帆船基地舉行，以水上運動競賽與親子趣味遊戲為主，參加者可以體驗SUP（立式划槳）、獨木舟等多種水上運動，比賽前3名將獲得獎金及限量活動紀念品。

除了水上體驗活動外，縣府21日、22日在大鵬灣濱灣碼頭舉辦音樂演出，邀請董事長樂團、黑旋風、老貓偵探社、hue等人氣樂團熱情開唱，現場還設有創意特色市集，提供多元趣味的商品和活動。

黃國維表示，透過海洋嘉年華活動的串聯，結合屏東觀光旅遊動線，在官網推出1日遊及2日遊行程建議，結合東港、大鵬灣周邊的旅宿及旅遊景點，吸引更多外地遊客前來，促進觀光人潮與周邊商機，推動整體東港觀光休閒產業的發展，邀請全台朋友們一起到大鵬灣盡情狂歡一夏，共度過一個充滿音樂、創意和水上活動的美好週末。

交通旅遊處表示，更多活動、交通運輸及觀光旅遊訊息，請上屏東海洋嘉年華官方網站、屏東縣政府「屏東旅遊網」、「屏東GO好玩」與「屏東GO交通」社群粉專，或下載「屏東GO好玩」APP ，即可快速掌握最新的活動訊息及許多在地景點、美食小吃、住宿等旅遊資訊。