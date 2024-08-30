截至亞洲時間周五下午，10月交割的布蘭特原油期貨價格上漲23美分，至每桶80.17美元，漲幅為0.3%；成交量較大的11月合約上漲20美分，或0.2%，至79.02美元。

西德州中質原油期貨上漲18美分，漲幅為0.2%，來到每桶76.09美元。

由於對石油供應的擔憂，週四兩個基準原油的價格皆上漲逾1美元，本週至今分別上漲1.5%和1.7%。

Phillip Nova分析師Priyanka Sachdeva說，對利比亞供應減少的擔憂，被伊拉克控制產量的計畫放大，這些因素加起來，可能削弱全球石油供應。

另一方面，中國作為全球最大原油進口國，經濟前景的黯淡，繼續阻礙了石油需求。

在週四，利比亞一半以上的石油產量(約每日70萬桶)處於停產狀態，由於敵對政治勢力的對立，幾個港口的出口出現停滯。

同時之間，一位消息人士指出，在伊拉克產量超過OPEC+配額後，預計伊拉克石油供應也將減少。

伊拉克計畫在下月，將石油日產量削減到385萬桶至390萬桶之間。

對需求的擔憂也持續拖累市場。美國庫存資料顯示，截至8月23日的一週裡，原油庫存減少量，比預期少了約3分之1，即庫存量較預期更多。

澳新銀行分析師表示，如果OPEC想要更高的價格，它別無選擇，只能推遲「逐步停止自願減產」，即延後「增產」計畫。