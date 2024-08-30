日本放送協會（NHK）電台19日遭委外機構一名陸籍男性播音員脫稿稱：「釣魚島是中國大陸的領土」，引發爭議。而「零負評女神」林依晨最近在大陸節目自爆「我是成都人」，身分認同議題再掀討論。有網友轉貼金城武昔回應釣魚台歸屬問題，他坦言：「我就是活生生的釣魚台。」對身分認同相當矛盾。

網友昨(29日)在threads轉分享金城武於1996年錄製節目《台灣念真情》的其中一段，當吳念真問關於「釣魚台事件」的看法，金城武回答：「我也不知道是誰的，我就是活生生的釣魚台。」他苦惱地表示，深入思考後，真的想不出來自己到底是台灣人還是日本人，「我只知道我爸爸是日本人，我拿的是日本護照，大家都說我是日本人，好吧我是日本人」。

金城武形容自己是活生生的釣魚台。（圖／中時資料照）

不過，金城武雖然就讀的是日僑學校、美國學校，但從小都在台灣長大，「我的成長文化是台灣，去學校就是日本的文化」，直到18歲才首次去日本，看到機場放置「歡迎回來」的看板，他既感動又覺得矛盾，不知道是「回來」還是「來了」，因為他根本對日本一無所知，只熟悉台灣。

金城武的爸爸是日本人。（圖／中時資料照）

金城武表示，從小他就不知道自己是哪裡人，「已經很釣魚台了」。金城武回憶，第一個會講的語言是台語，但當時就讀在台灣開的日本幼稚園，慘遭日本同學排擠；回到家後，又被鄰居排擠，只因為爸爸是日本人，讓金城武很不甘心。後來，父母得知金城武有身分認同的問題，異口同聲地告訴他：「你是日本人」。