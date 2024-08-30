針對威京集團主席沈慶京發出千字聲明稿中，內容稱從不送官員紅包，甚至還指有位柯市府官員透過他人來索賄。對此，前台北市副市長、現任高雄市副長林欽榮30日發聲明，強調自己和沈慶京及律師從來沒有接觸，請他明白點出人名，不要含沙射影，他也表示，如有人散播、轉述或做出不實指控，一定提告到底。

威京集團沈慶京於28日曾發出聲明稿，內容強調：「我從不送官員紅包，柯P也從來沒要過紅包，反倒當時柯市府一位官員透過他人來明示要過，我立刻拒絕。」

現任高雄市副長、前台北市副市長林欽榮30日發出聲明，指出從他擔任台北市副市長到今天為止，和沈及其律師從來沒有接觸。林欽榮說，從事公職一向堅守市民權益，從不屈服於財團壓力，任何人如果散播、轉述或做出不實指控，他一定提告到底。

林欽榮說，該案在2017年12月由台北市都委會審議時，他堅守公開透明、依法行政。他認為，沈慶京日前指控官員索賄，請他明白點出人名，不要含沙射影，至於京華城演變成容積率暴增到840％爭議，林欽榮早已於2018年12月24日就請辭離任台北市副市長，對於該案後續發展，不知悉也不曾過問。

針對北市政府刪除沈慶京所指內政部主要計畫保障京華城樓地板面積12萬0284平方公尺，換算容積率為679％，林欽榮說，當時他堅持僅能依法維持容積率560％，不得增加至679％，於擔任台北市副市長任內均未曾改變此決定。相關行政作為獲得2017年12月21日市都委會一致決議通過，並經過台北高等行政法院判決支持，也獲得監察院調查報告認同。