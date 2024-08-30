2024數博會展館各展攤湧入人群。（圖／方偉光提供）

2024數博會吸引知名大數據企業進駐。（圖／方偉光提供）

生活應用類科技產品吸引民眾爭相體驗。（圖／方偉光提供）

8月28日至30日，2024數博會專業展在貴陽國際會議展覽中心舉行，布展面積約6萬平方公尺，今年策展主題圍繞「數智共生：開創數字經濟高質量發展新未來」年度主題，規劃6大主題，多樣化展示國際及中國大陸知名企業、機構的新技術、新產品、新方案。與往屆相比，2024數博會專業展參展企業更多，展覽內容更加突出生活性、專業性、產業聯動性，數博會專業展的行業風向標作用更加凸顯。

●亮點一：414家企業參展，「朋友圈」持續擴大

今年是數博會舉辦十周年，眾多數博會「舊雨新知」紛紛報名參展，共赴數博十年之約，數博會的「朋友圈」持續擴容。本屆共有414家國內外知名企業參展。除了中電科、中電子、華為、騰訊、百度、京東、浪潮等一批多次參加數博會的「老朋友」外，中國電建、中國商飛、中國外運、智譜華章、中國（溫州）數安港、香港中文大學、海能達等「新朋友」也聞訊而來，新老交錯將為本屆數博會帶來更多看點和特別體驗。

參展企業中，國際化占比約28％。本次數博會緊扣「數字絲綢之路」、「數字中國建設」等戰略，吸引了美埃、GTEC國際、Zenith Services、Canonical等20餘個國家（地區）的115家國際化和境外企業參展。與2023數博會相比，本屆數博會國際「朋友圈」進一步擴大。

●亮點二：設置6大主題展區，打造展覽新模式

本屆數博會在展區設置上聚焦數位產業化、產業數位化、數據價值化、數位化治理、數位新基建、數據安全6大主題板塊，緊扣行業前沿熱點，創新設置一批主題展區，包括算力生態、數據要素×智慧製造、數據要素×數位化轉型、人工智慧等。

為突出展覽多樣性，本屆數博會不僅橫向打造同類技術和產品的多樣化展示，還縱向打造「產業鏈生態」的全鏈條展覽模式，依託行業頭部企業吸引產業鏈上下游企業參展，聚鏈成群，全方面展示大數據產業鏈、創新鏈的發展成果。

華為、南方電網、貴陽大數據交易所等企業將攜手其上下游生態企業和「數商」，精心打造生態特色展區，分別展示其在雲服務、人工智慧大模型、算力生態、數據資源開發利用等領域的系列經典案例，展現其全產業鏈生態優勢和提供一體化解決方案的能力，突出「龍頭帶生態」的展會特色。

●亮點三：展示內容更前沿，風向標作用更突出

本屆數博會展示內容緊跟行業前沿，將呈現當前大數據領域的新風口、新熱點，以及相關領域內最領先的科技成果、最前沿的解決方案。在人工智慧大模型領域方面，騰訊、百度、智譜華章、360安全、浪潮集團、中國聯通、科大訊飛等企業分別展示混元大模型、文心大模型、智譜AI、安全大模型、海若大模型、元景大模型、訊飛星火大模型V4.0等差異化產品和AI應用場景，眾多代表人工智慧領域「領軍力量」的標杆企業將多角度呈現AI賦能多行業的領先成果。

在算力生態領域方面，新華三、中國電科、昆侖等企業將分別展示靈犀智算、存算一體化全生命週期服務、AI及通用算力業務等解決方案及優勢技術，全方位展現算力產業發展的前沿趨勢。

在數據要素流通領域方面，貴陽大數據交易所、雲基華海、同方知網等企業（機構）分別展示數據要素登記OID服務平臺、數據要素流通交易平臺、數據要素治理服務等重點服務產品，通過數據要素企業（機構）發展歷程展現推進數據要素市場化配置改革的成效。