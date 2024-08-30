位列大會男單第3種子的西班牙「小蠻牛」阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz），今年在美國網球公開賽卻在男單次輪爆冷出局，以1比6、5比7、4比6不敵世界排名第74的荷蘭好手范德贊舒爾普(Botic Van De Zandschulp)，寫下生涯在美網最差成績，賽後他坦言，這場比賽是輸給了自己。

阿卡瑞茲從2021年開始參加美網，首次參賽就打進男單8強，隔年在美網拿下生涯首座大滿貫男單金盃，去年則是尋求衛冕失利、在4強止步。

今年阿卡瑞茲帶著連續在法網、溫網奪冠的氣勢來到紐約，首戰以盤數6比2、4比6、6比3、6比1扳倒澳洲華裔球員塗辰立，今天次輪碰上范德贊舒爾普卻遭遇亂流，全場被破了6個發球局，情緒也明顯受到影響，僅抗敵2小時19分鐘就以直落三落敗。

阿卡瑞茲將落敗原因歸咎於自己，「有些關鍵時刻我佔了上風，但很快又丟掉分數，心情也隨之低落，心情就像是搭了雲霄飛車一樣，如果我想要有更遠大的目標，就必須冷靜，要從中學習並改進。」

此役阿卡瑞茲全場僅打出21個致勝球，卻發生27次非受迫性失誤，賽後他坦言自己今天擊球感覺不佳，「我現在不知道該說什麼。他打得很棒、打出很多好球，我以為他會給我更多機會，但他沒有犯太多我預料的錯誤，這讓我有點困惑，也不知道要怎麼應對、無法提升自己的水準。」

世界排名第3的阿卡瑞茲今年連拿2座大滿貫男單金盃後，在巴黎奧運男單金牌戰不敵塞爾維亞好手喬柯維奇，近4場比賽輸掉3場，他認為，最近自己打了很多比賽，原以為在奧運後有休息了一段時間對自己會有幫助，「但顯然可能還不夠，我來到這裡時沒有想像中的那麼有活力，但我不想把這當作落敗的藉口。」