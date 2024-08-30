檢廉大動作偵辦京華城案，台北地檢署聯合廉政署偵辦，今（30日）早到民眾黨主席柯文哲住處及辦公室搜索，經過約4.5小時的搜索後，廉政署將柯文哲帶走約談。資深媒體人李艷秋批，柯文哲上任砲打五大案，但甚麼都沒查到，如今柯文哲與財團共舞，弊案排隊等著爆，「當初那副正義凜然的模樣，噁不噁心？柯文哲的人設崩壞，真的怪不了別人」。

李艷秋今在臉書發文，對京華城容積率弊案，檢方搜索了柯文哲的住家和辦公室，下一步就是約談柯文哲，這是一桌滿漢全席，對比先前的選舉假帳及政治獻金流入個人帳戶，根本是一粒芝麻，微不足道。京華城的容積率案，檢方已經佈網很久，從基層開始逐步收網，到最後劍指柯文哲。

對於京華城案，李艷秋說，「時任北市副市長彭振聲沒有聲押交保，只限制出境，應該是『長官交辦』這幾個字救了他，柯文哲少不了與彭對質，公務人員都有暗藏保命公文的認知，預料結果對柯不樂觀」。

李艷秋指出，「柯文哲承認選後去沈慶京的超級豪宅陶朱隱園吃飯唱歌，目的是沈安慰他落選，這等交情，不是『財團老闆也是市民』可以輕描淡寫打發的。落選後財團請吃安慰宴，選舉最需要資金時，財團不抖內嗎？柯文哲只認識1家財團嗎？每天哭窮讓小草省便當錢支持阿北，好意思嗎？」

李艷秋續指，柯文哲一上任就直指郝市府五大弊案，以此突顯自己清廉打弊的形象，結果呢？屁案也沒查到，查到的是郝市長堅守法條，柯卻與財團共舞，現在他的弊案排隊等著爆，當初那副正義凜然的模樣，噁不噁心？讓大巨蛋如廢墟般閑置八年，不都是民脂民膏嗎？

李艷秋痛批，柯文哲的説謊已是信口撚來，買商辦當個人辦公室，改口就説是為黨買的，木可公司給他名下的450萬，說不清是什麼錢，就推説會捐出，想買上億豪宅及開公司賺小草的錢，被發現後就推說只有想法沒有行動。「他用『思慮不周』和『不夠圓融』來閃躲，但是真正的實話應該是：我沒有辦法控制自己的貪念。柯文哲人設崩壞，真的怪不了別人，保重啊！