米可白今（30）日帶著愛犬錢錢出席廢鏡心思「動物友好樂園」記者會，力挺動物平權。米可白和孫綻因合作8點檔《追分成功》擦出愛火，2人在社群平台放閃，相較孫綻大方認愛、誇女友可愛、樂於分享戀愛細節，米可白每回公開活動，對戀情總是打迷糊仗，今天也不例外，不願模糊活動焦點。問及男友優點，她勉強擠出：「膚色很黑很健康、能言善道、蠻貼心的，就是一個很好的。」有做過什麼貼心事？米可白尷尬笑說：「太多了、想不到。」

米可白坦承男友有到鹿港走走，和爸媽一起吃飯，媽媽對男友評價？米可白：「每個人看到感覺不一樣，不會特別說。」男友大方稱讚她可愛，也說談戀愛很開心，米可白仍舊不正面回答，也否認會和男友討論新聞，「我自己沒有看這些新聞，很謝謝他覺得我可愛。」孫綻透露在香堤大道唱〈情非得已〉告白，被問當下感覺和男友歌喉，她尷尬笑說：「太久忘記了，他之前有參加歌唱比賽沒過關。」

孫綻是虔誠基督徒，有婚前不能性行為的教義，但他在受訪時被問及此事，似乎抵擋不了女友火辣胴體，曾說：「我是罪人。」米可白先前沒有特別的宗教信仰，但不否認因為男友有到教會走走，「我沒有甚麼特別的信仰，只要心中有愛。」孫綻曾希望她改變火辣穿著，走端莊、氣質路線，米可白今日也穿著西裝外套、包緊緊，會聽男友話？她否認，「沒有沒有，就是彼此尊重。」下周是男友生日有慶祝計畫？米可白說還沒想到，目前已進電影劇組，為了角色勤練游泳，再度扯開話題。

米可白長期關注動保議題，還會自掏腰包救援、幫助浪浪，本身收養2隻浪浪的米可白，這次擔任JINS動物友好活動大使，特別帶著愛犬「錢錢」出席記者會，一起為動物發聲。米可白表示，飼主就是寵物的全部，除了寵物之外，也希望透過這次活動，呼籲大家一起支持動物平權，平等對待、愛護動物、寵物。