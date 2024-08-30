台灣首度Red Bull Showrun賽車展演將於9月28日在台中市市政路登場，為完善活動舉辦，市府建設局長陳大田、運動局代理局長游志祥30日視察場地。（林欣儀攝）

台灣首度Red Bull Showrun賽車展演將於9月28日在台中市市政路登場，為完善活動舉辦，市府建設局長陳大田、運動局代理局長游志祥30日視察場地，陳大田表示，經導入智慧巡檢車巡檢道路情況，市政路平坦度媲美高速公路等級，且賽事場地沿線孔蓋分別下地或加固，確保安全性滴水不漏。

在台中市養工處長白玨英帶領下，陳大田、游志祥視察市政路整備情況，白玨英指出，賽事展演場地從惠文路至朝富路、長約1公里，市府加強檢視範圍從文心路至環中路約2公里，活動當天將在沿途選擇3處甩尾表演，沿線道路安全島警示、反光標誌及標線標示等都整修，29處孔蓋也加強焊接加固或下地。

台灣首度Red Bull Showrun賽車展演將於9月28日在台中市市政路登場，為完善活動舉辦，市府建設局長陳大田、運動局代理局長游志祥30日視察場地。（林欣儀攝）

當天賽事展演將在快車道進行，觀眾則會在慢車道觀賞區，中間的安全島會增設藩籬等區隔設施，白玨英強調，近日除修剪市政路沿線灌木近5萬株、增設草花3300株，也特別採用智慧巡檢車、AI影像辨識等科技檢查道路坑洞、裂縫、龜裂等情況，減少人為判斷誤差且提高巡查人員安全性。

台灣首度Red Bull Showrun賽車展演將於9月28日在台中市市政路登場，為完善活動舉辦，市府建設局長陳大田、運動局代理局長游志祥30日視察場地。（林欣儀攝）

陳大田表示，市府採用智慧巡檢車並以紅外線雷射儀、3D攝影機、廣角式探測等技術巡檢道路，確認場地等級已達高速公路等級，也獲得紅牛技師認可，在賽前將持續維持路面平整，活動前3天再次高規格檢視，前1天與當天都會全面街掃；透過巡檢方式除確保道路平坦度符合活動要求，也確認台中推行的道路燙平專案成果頗佳。

游志祥表示，Red Bull Showrun Taichung 是世界車迷的盛會，當天將進行3趟賽車展演，除賽道表演外，也會有燒胎、甜甜圈繞圈等演出，未購票民眾可至市府前廣場觀看大螢幕直播，屆時市府廣場旁也提供賽車車房讓民眾更了解一級方程式賽車。