中秋節不少人應景買月餅送禮或自用，台南市政府衛生局稽查月餅製售商、傳統市場、超市、大賣場等，抽驗96件，發現6件不符規定，包括和合餅店香菇魯肉、明新食品虱目魚Q餅、花燒肉／青椒愛吃肉企業無糖油切綠茶、兩班家泡菜、頂好冷凍食品丹麥土司及擁芳商行冬瓜條。

衛生局表示，此次抽驗項目包括月餅成品、餡料（如鹹蛋黃、豬肉餡、豆餡等）及應景烤肉常用食材，如蔬菜、水果、肉類及其加工製品、水產類及其加工製品、豆製品、烤肉醬等，總計抽驗96件有6件檢驗結果不符規定。

衛生局指出，其中2件月餅類製品及1件餡料檢出防腐劑，與產品外包裝標示成分不符，衛生局已依違反食品安全衛生管理法查處中，並令業者立即下架及停止供應；另3件製品初抽不符食品中微生物衛生標準，2件經通知業者限期改善，複抽結果均符合規定；1件泡菜來源為外縣市，已移請所轄衛生局依權責辦理。

衛生局公布不合格名單分別為：和合餅店香菇魯肉（未標示添加己二烯酸）、明新食品虱目魚Q餅（未標示添加己二烯酸）、花燒肉／青椒愛吃肉企業的無糖油切綠茶（腸桿菌科超標）、兩班家泡菜（大腸桿菌超標）、頂好冷凍食品丹麥土司（腸桿菌科超標）、擁芳商行冬瓜條（含防腐劑）。

衛生局表示，針對上述不符規定事項，依《食品安全衛生管理法》第17條規定令業者限期改正，屆期未改正，按同法第48條第8款規定，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。