台北地檢署30日大舉搜索柯文哲辦公室、住家及民眾黨部，民眾黨隨即召開臨時中央委員會，質疑檢方搜索黨部動機並表達力挺柯文哲的立場。（范揚光攝）

民眾黨中央黨部、主席柯文哲辦公室、住家今天都被搜索，民眾黨籌組緊急應變小組並發出聲明，民眾黨立委黃國昌稍早轉述，並在當中針對檢廉調查過程提出質疑，要求執政當局出面說明。

黃國昌說，今早中央黨部遭搜索，民眾黨第一時間即表明會配合調查，但不應踰越偵查必要之範圍。然而，在告知中央黨部並未設有主席辦公室後，檢方仍執意於黨部同仁工作空間，進行摸索式的蒐證，意圖令人費解。

黃國昌說，檢廉如此大動作進行搜索國內主要政黨中央黨部究竟有何具體事證，究竟有何正當性與必要性？如果意在配合政治攻擊與傳媒炒作展演，將重創司法公信力，嚴正要求執政當局應出面說明。

民眾黨秘書長周榆修表示，今天檢廉至黨中央，從早上8時許搜到10時左右，不到2小時。黃國昌說，今早檢廉不斷催促柯文哲，要求周榆修到中央黨部開門；他表示，柯文哲當時應在廉政署官員旁邊，在其催促下緊急致電周榆修，要求周趕快到中央黨部開門，讓檢調出來搜索。

黃國昌表示，民眾黨完全無法理解，為什麼有必要搜索民眾黨中央黨部，柯文哲在中央黨部並沒有辦公室，柯的辦公室在台玻大樓，這是眾所皆知的事實，為什麼來民眾黨中央黨部搜索？

黃國昌說，他們雖然充滿疑惑，但第一時間尊重、配合檢調偵辦，周榆修接到電話後，馬上趕來中央黨部開門，讓檢調進來搜索。至於到底帶走了什麼東西，基於偵查不公開，不適合代為說明。

黃國昌質疑，執政當局到中央黨部是要來搜什麼，有什麼證據、理由，有這必要性搜索民眾黨中央黨部？