新北市學前特教幼生逾4200人，為支持特殊教育幼兒在幼兒園的學習與生活，教育局112年度挹注1億元，今年度經費提升至1億6000萬元，於充足特教助理員及專團經費、各項人員專業培訓等。

民進黨新北市議員黃淑君表示，目前學齡前特教資源缺乏，早療門診不足，導致教育現場許多孩子沒有辦法得到適當安置，學齡前學生助理員的聘僱、早療門診的增設、社福資源的補助皆需要市府高度重視，並且橫向建立輔導系統，讓孩子在學齡前就能夠「即時」得到所需的資源很重要，經費的挹注外，我們更需要市府政策的宣示，共同改善學齡前特教政策建置，減輕家長壓力，提升教育品質。

教育局表示，為回應近期輿情及社會各界期待，未來仍將持續穩健推動學前特殊教育各項政策，並積極投入適性特教資源，透過召開諮詢會議讓專家學者及相關局處充分討論，跨局處合作讓資源更有效配置並完善政策規劃與執行；此外，教育局持續積極爭取教育部經費支持，提供各項特教資源，同時強化多元宣導方式，讓每個孩子都能獲得適合自己的支持和照顧。

衛生局長陳潤秋表示，若孩子有疑似發展遲緩情形，可至29家兒童發展聯合評估中心或評估鑑定醫院掛小兒科、復健科、兒童心智科等門診，由醫師診察，若是診斷為單一發展遲緩，可於門診安排進一步早期療育。

若是多重發展遲緩，則由醫師依孩子狀況安排聯合評估。聯合評估是需要整合多科別檢查，過程中會由醫師（復健科、兒童神經科、小兒科、耳鼻喉科、身心科等）、職能治療師、物理治療師、語言治療師、臨床／諮商心理師、社工師等專業人員，來判斷孩子發展狀況。新北市除29家評估鑑定醫院外，總共有超過145家醫療院所可提供後續療育服務。