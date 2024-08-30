苗栗縣優質文旦成功進軍國際，縣長鍾東錦30日為1只裝載有1700箱有機文旦的貨櫃封櫃後，將於中秋節前運抵新加坡。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣優質文旦成功進軍國際，縣長鍾東錦30日偕同柚農兄弟檔張治榮、張家榮，在地方各界的見證下，為1只裝載有1700箱有機文旦的貨櫃封櫃後，將於中秋節前運抵新加坡，漂亮為縣內農特產外銷國際寫下新頁。鍾東錦為外銷文旦品質掛保證，並期許行銷國際的不僅僅是文旦，還蘊藏濃濃客家人情味。

苗栗縣優質文旦成功進軍國際，縣長鍾東錦30日為1只裝載有1700箱有機文旦的貨櫃封櫃後，將於中秋節前運抵新加坡。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

縣府農業處指出，苗栗縣種植文旦柚的總面積約400公頃，其中西湖鄉有100公頃，是縣內也是台灣西部重要產地之一。這次外銷新加坡的有機文旦來自湖東休閒農業區的多多龍有機農場，是由張治榮、張家榮兄弟齊心經營，他們在大約8甲農地栽種文旦與各類柑橘，文旦柚樹都是1984至1986年間種植，已屬老欉，加上張家兄弟本著重視自然生態循環理念，10多年前開始致力有機耕種，目前有6、7甲地取得有機認證。

苗栗縣優質文旦成功進軍國際，縣長鍾東錦30日為1只裝載有1700箱有機文旦的貨櫃封櫃後，將於中秋節前運抵新加坡。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣優質文旦成功進軍國際，縣長鍾東錦30日為1只裝載有1700箱有機文旦的貨櫃封櫃後，將於中秋節前運抵新加坡。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

張家兄弟去年曾赴新加坡參與農特產品展售活動，進而接觸貿易商和星國企業界人士，對方對農場文旦取得農業部生物多樣性研究所的「阿虎加油」石虎有機認證格外青睞，苗栗縣副縣長邱俐俐於日前率隊考察新加坡期間，在NATAS國際旅展中，亦致力行銷縣內多元的特色農產品，因緣際會，促成並加速有機文旦順利進軍國際。

由於是西湖鄉有機文旦首次外銷新加坡，被地方與農政單位視為一大喜事，鍾東錦中午率同農業處長陳樹義、科長蕭至惠，以及苗栗區農業改良場副研究員蔡正賢、西湖鄉公所秘書李政輝、主任李文興、農會總幹事郭豐文及貿易公司負責人廖怡洵等人，一起為裝載1700箱總重約8500斤的20呎貨櫃封櫃，將於中秋節前運抵新加坡。

縣長鍾東錦表示，中秋節腳步近了，文旦柚是最應景的水果，非常樂見西湖優質的有機文旦首次外銷到新加坡，尤其這批文旦有石虎標章且通過有機認證，分級絕對到位，品質一定是最棒且掛保證的。鍾東錦希望這次賣的不只是西湖有機文旦，還要賣出濃濃的客家人情味，更期許將來也把大梨和各類柑橘輸出世界各國，讓更多外國朋友也分享苗栗的優質水果。

鍾東錦說，這次西湖有機文旦能順利進軍新加坡，要感謝的單位與個人很多，包括各級農業單位的輔導與協助，橙澤克萊貿易公司負責人廖怡洵，張家兄弟和許多柚農共同的努力也是關鍵，還有副縣長邱俐俐帶領團隊戮力行銷，這是農特產品進軍國際很好的開始，期許縣內農業有更長遠的發展，把更多元的農特產行銷到國際市場，大幅提升苗栗農產的國際知名度與能見度。