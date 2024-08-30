今天開學日，嘉義縣國中小教學環境整理乾淨清爽。（嘉縣府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣花費2175餘萬元汰換國中小教室學生置物櫃、粉刷835間班級教室內部牆面，逾8成置物櫃已安裝，預計9月中旬全部換裝完工，30日開學，縣長翁章梁到學校視察新購置物櫃及油漆粉刷情況，期勉學生在改善後的環境中能提升學習成效。

今天開學日，嘉義縣長翁章梁視察水上國小校園環境。（嘉縣府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉縣府教育處指出，2008年至2011年已逐年補助公立國民小學購置低年級教室置物櫃，使用至今10多年，很多置物櫃破舊生銹損壞，無法再修復，而國小中、高年級及國中班級教室缺乏置物空間供學生使用，以致課本、文具隨地放，或放在書包內，學生長期背負過重書包，影響發育成長。

嘉縣府教育處國教科表示，為改善學習環境、書包減重，今年補助東石國中等63校採購新置物櫃1萬1177組，總經費1040萬元，此採購案以最有利標公開招標，6月決標，北部廠商得標，7月起廠商陸續到各校更換新置物櫃，逾8成學校已完工，預計9月中旬63校全部換裝完成。

此外，班級教室內牆面因學生布置教室有殘膠、老舊斑駁，也補助東石國中共83校、835間教室重新粉刷牆面，總經費1135萬4797元，8月20日已部油漆粉刷完畢。

翁章梁到水上國小了解校園環境整理、新置物櫃安裝情形、登革熱防疫，學生開學第一天放完暑假還未收心，踏進到粉刷乾淨的教室、還有全新置物櫃，也覺得眼睛一亮。