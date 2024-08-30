大家最愛的吃到飽優惠又來了，以高CP值為集團品牌核心的「馬辣」集團，深受國人喜愛，連海外觀光客來台，也會到訪店家大啖豐盛美味。集團旗下「新馬辣Plus」勇奪「2024台中鍋烤節」全台雙冠王，在「店家影片 全台觀看數」及「火鍋品牌店家 人氣投票數」奪得雙冠王寶座。業者喜慶雙冠王殊榮，特別攜手旗下10大品牌推出雙重感謝祭寵客。

「馬辣」集團旗下6個火鍋及燒肉吃到飽品牌，聯合推出消費指定餐點，每桌滿2人贈送1張「平日4人同行，1人免費招待券」。（圖／馬辣國際餐飲集團）

第一重優惠是超霸氣的「買2送1」、「滿2000送1000」，9月10至12日限時3天，2位成人以上（含）同行，提前一日預約告知參加「台中鍋烤節全台雙冠王」活動，至「馬辣」、「新馬辣」、「新馬辣Plus」、「涮樂和牛」、「熊一燒肉」、「夯下去」6個火鍋及燒肉吃到飽品牌，消費指定餐點，每桌滿2人贈送1張「平日4人同行，1人免費招待券」。

頂級宮廷鍋「問鼎．皇上吉祥」、大盤肉幸福鍋物「肉之間」、日料居酒屋「狗一下」推出「滿2000送1000」優惠活動。（圖／馬辣國際餐飲集團）

此外，頂級宮廷鍋「問鼎．皇上吉祥」、大盤肉幸福鍋物「肉之間」、日料居酒屋「狗一下」推出更狂的「滿2000送1000」優惠活動，只要單筆消費金額每滿2000元即送「1000元抵用券」，面額500元抵用券2張，消費金額越高，贈送券數越多；民眾憑此抵用券10月份周一至周五回店消費即享優惠。

「巨大手臂蝦」大放送，9月壽星揪伴2至4人至馬辣集團各品牌用餐，提前一天訂位並完成指定條件，同行每成人贈送市價388元鮮美Q彈的「巨大手臂蝦」1隻。（圖／馬辣國際餐飲集團）

第二重優惠祭出「巨大手臂蝦」壽星禮，為了隆重慶祝「台中鍋烤節」雙冠王，馬辣集團特別加碼推出「巨大手臂蝦」大放送，9月壽星揪伴2至4人至馬辣集團各品牌用餐，提前一天訂位，訂位時須主動告知參加壽星活動，用餐當日出示有效證件並公開打卡分享，同行每成人贈送市價388元鮮美Q彈的「巨大手臂蝦」1隻，揪伴人數越多，送蝦越多。該優惠活動適用馬辣集團旗下「馬辣」、「新馬辣」、「新馬辣Plus」、「涮樂和牛」、「熊一燒肉」、「夯下去」、「哞哞屋」。

頂級宮廷鍋「問鼎．皇上吉祥」推出含壽星3人以上每人均消1000元送「福如東海肉蛋糕」1個，市價688元。（圖／馬辣國際餐飲集團）

此外，大盤肉幸福鍋物「肉之間」、日料居酒屋「狗一下」也同步推出「巨大手臂蝦買1送1」驚喜優惠。頂級宮廷鍋「問鼎．皇上吉祥」則推出含壽星3人以上每人均消1000元送「福如東海肉蛋糕」1個，市價688元；若消費「皇上套餐系列」含壽星2人每人均消1000元以上可享巨大手臂蝦買1送1。