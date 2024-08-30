中秋節將至，還在煩惱中秋送禮怎麼選嗎？禮盒要精美，月餅更是要美味，快跟著美味月餅特派員的腳步，一起到遠東百貨尋找最完美的中秋禮盒！為了獨佔最好吃的月餅，兆群、Wendy、紹頤3人決定用舞蹈一較高下。

禮盒要精美，月餅更是要美味！快跟著美味月餅特派員的腳步，一起到遠東百貨尋找最完美的中秋禮盒！ (中時新聞網攝)

遊戲第一關是「你跳我猜」搶答賽，每局由一位出題者出題，並看著副歌跟跳，其他兩位根據舞蹈動作猜歌名，猜對即可得分；第一局由兆群與Wendy平手坐收，可以品嚐以下美味月餅組合：

《文華東方酒店》傳統廣式月餅禮盒2080元/ 6入

內含烏龍銀耳、棗泥桂圓枸杞、日式極上焙茶3種口味，內餡口感綿密，餅皮酥香。

《文華東方酒店》創意手工巧克力月餅禮盒3280元/ 6入

內含芝麻芒果佐蜂蜜杏仁牛軋糖、茉莉蜂蜜柑桔醬佐柚子棉花糖、燕麥奶蘋果及紅果佐腰果果仁糖，3種風味，絕對是巧克力愛好者不容錯過的禮盒!

《香格里拉台南遠東大飯店》賞月經典月餅禮盒1588元

醬燒松露佐義式香料、蓮蓉蛋黃、焦糖蘋果洋梨、蜂蜜檸檬香柚4種口味，將經典與創新完美融合，更是遠東獨家販售中秋禮盒。

《Long tail》中秋月餅禮盒1380元/6入

米其林1星餐廳限量精品禮盒，內含斑蘭蛋黃月餅、XO干貝月餅、橙香檸檬月餅，餅皮包覆鹹甜內餡，兼具特色與美味。

《萬豪酒店》萬月蝶映流芯月餅禮盒1180元

有橙香可可流芯、濃芋奶黃、抹茶芝麻流芯，3種美味，另外還搭配鳳凰烏龍茶包及蜜香美人茶包，中秋送禮質感滿分。

《萬豪酒店》萬月蝶映流芯月餅禮盒，中秋送禮質感滿分。(中時新聞網攝)

《TWG tea》瑰寶頌月雙入茗茶月餅禮盒2000元/盒

以紅茶搭配馥郁香氣的玫瑰，融合當季水果的風味，品茶的同時搭配各具特色的茗色茶月餅，增添風味。

《富錦樹台菜香檳》富錦樹真星流心月餅998元/8入

經典奶黃流心搭配Q彈可口的奶黃麻糬，細緻綿滑的奶香結合鹹甜不膩的餅皮，今年特別推出兩種口味，一次滿足味蕾饗宴。

遠百精選中秋禮盒超豐富！試吃一番後，兆群提出再戰一輪。第二輪進行「你跳我猜」接力賽，由出題者記下副歌舞蹈並依次傳遞，最後一位猜出歌名即可得分。第二輪的比拚再由Wendy獲勝，這次品嚐的禮盒如下：

《SWEET CHEN》金箔蛋黃酥禮盒3980元 / 9入

傳統原味靈魂的金箔蛋黃酥禮盒，以頂級與細膩手工製作，將濕潤鹹蛋黃鑲嵌其中，甜度自然而不厚重，外皮是整片的食用金箔，超級貴氣！

《SWEET CHEN》金箔蛋黃酥禮盒，外皮是整片的食用金箔，超級貴氣！(中時新聞網攝)

《SWEET CHEN》Mini Moët 香檳禮盒3680 元

手工製作私房點心，搭配法國頂級香檳品牌「Moët & Chandon」，絕對是香檳愛好者的必買禮盒。

《寒舍集團》「金采」寒舍盛典禮盒1700元/6入

質地細膩的豆沙餅皮，巧妙融合以寒舍餐廳招牌甜品為發想的內餡，每一口都能品嘗到獨特的異國風味。

《PAUL》星夜藍調寶盒1989元

外盒以優雅寶藍的皮革包覆，首度融合月餅，推出東方美人桃山月餅、蝴蝶酥、玫瑰蜜桃茶，內容豐富又氣派。

《Robuchon》法式中秋禮盒1600元

傳統糕點結合創新法式中秋月餅，融入季節性新鮮食材，將月餅的美味風華呈現淋漓盡致。

《香港榮華餅家》雙黃白蓮蓉月餅1780元/4入

鬆軟的黃金外皮包裹著甘香馥郁的白蓮蓉，襯上飽滿松沙的頂級蛋黃，層次豐富，讓人忍不住一嘗再嘗。

《台南市府》深緣及水鳳梨酥450元

國宴指定款，深緣及水鳳梨酥由金鑽鳳梨與土鳳梨混餡而成，口感酸甜，金黃酥皮口感柔順，奶香十足，是誠意滿分的禮品組合。

《台南市府》麻豆文旦450元

台南市府嚴選麻豆文旦搭配「梅柚片兒」，過節送禮最應景！

即日起至9/22止，全台遠東百貨「異國食品館」，眾多品牌精美質感中秋禮盒等你帶回家! (中時新聞網攝)

試吃完所有月餅品項，3位特派員直呼「好美味」！即日起至9/22止，前往全台遠東百貨「異國食品館」，有眾多精美質感的中秋月餅禮盒等你帶回家，快到遠百一起歡樂慶中秋！

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