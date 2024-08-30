美國聯準會（Fed）9月降息在即，有望激勵債市表現。儘管如此，近期投資人對美債ETF（00687B）漲勢不佳感到疑慮。專家指出，美債主要作為避險工具，而Fed尚未正式宣布降息。只要台幣匯率不大幅升值，Fed於9月19日公布降息決策之前，美債ETF有望突破先前高點。

去年年初，市場熱切期待聯準會降息，然而，正如「狼來了」的故事般，希望一次又一次地落空。此次，市場普遍預估聯準會於9月降息1碼的機率為 67%，降息2碼的機率為33%。不論如何，降息的機率已達100%。

摩爾投顧分析師郭哲榮透過臉書發文，指出降息即將到來，現為進場債券市場的好時機。不過，近期有投資人對於美債漲幅不明顯提出質疑，此現象與經濟數據息息相關。由於目前經濟數據表現尚佳，Fed的降息步調不必過於急迫，導致美債上漲空間受到限制。

他提醒，投資人不必過度憂心，美債作為避險的投資工具，加上Fed尚未正式宣布降息，假使台幣升值速度不致太快，9月19日Fed宣布降息決策之前，美債ETF仍有極大機率上漲，甚至有機會突破前波高點。

郭哲榮表示，MSCI季度調整今（30）日盤後生效，因此，台股尾盤很多個股，特別是納入和剔除成分股的個股，出現大幅甩尾波動，有些個股可能往上甩、有些往下甩，這些只是法人被動調整，不必過度驚慌，下個交易日就會恢復正常。

面對近期台股盤勢震盪，郭哲榮提醒投資者保持耐心。他強調，在股票市場上，沉著等待時機是美德，往往是獲取收益的關鍵。對於台股未來的走勢，他依然抱持樂觀的態度，對其前景充滿信心。

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