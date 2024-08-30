合庫金旗下合庫銀指出，國銀2019～2023年的購屋貸款年增率約介於2.64～9.46％，平均年增約7.81％。惟自2024年起，年增率自1月的7.98％逐月成長至7月的10.82％，國銀承作量能持續成長，短期需消化大量已受理案件，拉長整體審核期間。

合庫金表示，目前合庫銀正常受理房貸案件，但基於銀行法第72條之2規定及風險考量，審核期間將拉長。為避免影響客戶撥款時程，會特別提醒客戶，應事先評估買賣合約的交屋期限和合庫撥款時程能否相互配合，避免影響客戶權益。

合庫銀目前土建融承作水位約1500多億元，個人房貸約7300多億元、較去年底成長9.07％、年增逾15％，預期將有機會繼續成長。同時，將積極拓展購屋貸款以外的週轉金、其他消費性貸款及線上信貸等業務，以提升獲利。

展望下半年房市，合庫銀表示，短期還看不出國銀拉長撥款時程對房市的實質影響，今年前7月買賣移轉棟數達21萬棟、年增達27.9％，且年底還有一波新屋交屋潮，加上美國總統大選、國際地緣衝突等因素未解，預期下半年房市交易量年增率會逐步收斂，但價格持穩。