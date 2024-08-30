苗栗縣獲得防制人口販運特優殊榮，苗栗縣副縣長邱俐俐（右）29日代表縣長北上接受內政部移民署長鐘景琨（左）頒獎表揚。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣執行防制人口販運工作一直很用心，每半年由縣長或副縣長主持，邀請檢察、調查、移民、海巡、憲兵及非政府組織等單位，與本縣相關局處召開協調聯繫會議，今年移民署針對各縣市執行人口販運防制展開評比，全國22個受評縣市中，除新北市、台南市及高雄市等3個直轄市外，僅有苗栗縣與基隆市2個縣市獲得特優的殊榮，苗栗縣副縣長邱俐俐29日代表縣長北上接受內政部頒獎。

29日陪同邱俐俐出席頒獎典禮的縣警局副局長曾咸超表示，苗栗縣執行防制人口販運工作，持續召集相關局處協調聯繫會議，且自前次評核特優及疫情停辦以來，今年再次獲得特優實屬不易。這次考核提出的年度專題報告，包括三層次教育訓練、通譯精進措施及外籍學生遭勞力剝削防制作為均受考核委員肯定。

其中，通譯精進措施，縣警局製作多語統一詞彙表及實施情境模擬口試，以深化通譯講習。其次，自建通譯整合系統，便捷員警找尋列冊通譯及核銷經費。最後，逐案現場支付通譯費並全面補助交通費，深化與列冊通譯之夥伴關係。這也讓通譯品質及使用列冊通譯比例有所提升，更能確保外籍人士司法權益，深受委員好評。

曾咸超指出，人口販運涉及層面很廣，像是近年國人被誘騙至海外從事詐騙、外籍學生或移工在職場被勞力剝削、外籍女子來台被迫賣淫，甚至是兒少性剝削，均是人口販運範疇。縣警局與縣府相關單位，將持續密切合作，共同推動防制人口販運的各項作為與宣導，展現保障人權的決心。