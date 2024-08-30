下街區各式藝陣在金蓮寺集結展開夜巡遶境。（護濟宮提供資料照片／寶智華台南傳真）

麻豆區護濟宮金蓮寺31日晚間將舉辦地藏王菩薩夜巡遶境活動，廟方表示，夜巡遶境是130年歷史的麻豆「迎暗藝」民俗的壓軸活動，也是迎暗藝的精神所在，歡迎大家共同參與體驗。

護濟宮主委洪昭清表示，麻豆「迎暗藝」民俗活動有130年歷史，麻豆上街區與下街區輪流推派十二婆姐、八家將等各類陣頭到對方街區展演叫陣，較勁之下難免會傷和氣，最後藉由慶祝地藏王菩薩生辰為由，舉辦遶境活動，讓尬陣活動告一段落，上、下街區握手言和，相約明年再會，是麻豆地區每年一度的熱鬧盛會。

迎暗藝利用地藏王生辰夜巡遶境活動，讓上、下街區拚陣畫上圓滿句點。（護濟宮提供資料照片／寶智華台南傳真）

洪昭清指出，1936年日治時期麻豆「迎暗藝」被禁止，直到1997年恢復舉辦，連辦7年又停辦，2018年再復辦，就這樣辦辦停停，到目前已經沒有早期那種上、下街區互推陣頭拚陣的情景，不過下街區仍維持著夜巡遶境的壓軸活動，希望保存迎暗藝的傳統精神。

洪昭清表示，今年夜巡遶境將有7個陣頭參與，定31日晚間6：30到11：30在下街地區遶境，歡迎大家共同參與。

麻豆警分局指出，廣濟宮金蓮寺夜巡遶境活動已依規定申請路權許可，警方將依實際車流量及遶行狀況，分階段實施彈性管制，請外地遊客及當地民眾依警方交通指揮疏導。

麻豆警分局指出，8月31日12時至14時，祭改遶境活動經麻豆區麻善橋，請民眾減速慢行，並遵守交通管制；夜間18時至24時，香陣經麻豆中山路，並於麻豆圓環進行祭改儀式，管制麻豆中山路沿線，車輛請改走仁愛路改道；麻佳路往麻豆方向，車輛提早改道走新生南路114巷便道。