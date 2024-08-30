新北市興仁國小今（30）日舉辦「Y興仁寶貝歡迎你～迎新三關、快樂學園」開學日活動，除了歡迎學生返校，也迎接剛入學的小一新生。校方也想出別出心裁的闖關遊戲，讓開學日活動更溫馨、有意義，許多家長也在校門口用相機捕捉孩子成長的重要時刻。

為了迎接學生返校，校方設計了「數字好好玩」，結合數字九宮格的創意，運用聽力、眼力與記憶力，順練孩子對數字的敏銳度、「美麗『拚』世界」，運用手眼協調、訓練邏輯思維與專注力以及「入學形象照」讓孩子與興仁吉祥物「長頸鹿」完成合照，在長頸鹿前，留下美麗記憶。

學校特別準備4迎新見面禮，分別是期許孩子能喜愛閱讀的「故事繪本」、鼓勵能有一口好牙的「潔牙組」、培養持之以恆運動好習慣的「彈力跳繩」及建立自我防護觀念的「防災頭套」，別具意義的開學禮，祝福興仁生力軍從開學的第一天起就能擁有多彩多姿的學習生活。

校長陳政詮表示，興仁國小一間是位於興化店上，人人都愛的幸福小學，以「許孩子一個幸福學習的童年」為願景。今日擔綱迎接小賓客返校的「Y興仁」寶寶，是推展已久的榮譽品德制度，結合學校全力推動的「閱讀教育」、「健康促進」、「智慧教學」、「雙語教育」、「品德教育」，培養孩子成為具備全方位能力的未來人才。