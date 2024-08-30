「動手玩海島」行動展邀請5位藝術家首次駐村創作，其中陶藝藝術家吳佳恩今日也到場與來賓分享創作歷程。（于家麒攝）

由海洋委員會指導、金門縣政府主辦、金門區漁會執行的「2024動手玩海島」行動展今（30）日在金門海島學校漁業文化館舉辦起跑記者會，並邀請在地社福單位－福田家園的院生到場親身感受金門海洋的魅力，正式拉開巡迴行動展的序幕。海島學校也預定將於九至十月期間把體驗內容帶至雙北、桃園、台中、高雄、屏東等全台各地的社福團體，為身障朋友們量身打造海洋文化的新式玩法！

據了解，金門海島學校「動手玩海島」行動巡迴體驗課程，是以海洋教育、動手做等推廣形式，以職人、桌遊、藍染等體驗課程來認識金門海洋的文化、物種、生態；在辦理巡迴展起跑儀式前的暑假期間，主辦單位還邀請了金門在地的樂心日作坊、金門家扶中心，以及遠道而來的宜蘭家扶中心先行體驗活動，並請他們提供反饋，讓課程活動能更加多元。

「動手玩海島」行動展邀請在地社福單位-福田家園的院生到場親身感受金門海洋的魅力，正式拉開全台巡迴序幕。（于家麒攝）

主辦單位也指出，接續的九月、十月將展開台灣本島巡迴行動，陸續前進雙北、桃園、台中、高雄、屏東等地，與心路基金會、家扶中心、伊甸基金會、向上基金會、馨暉協會、身障福利中心等多達8個不同的社福單位，以合作夥伴的方式共同提供「動手玩海島」行動巡迴體驗，讓以往少有機會接觸到海洋的身障朋友們，有機會感受金門海島的魅力。

金門海島學校「動手玩海島」行動巡迴體驗課程，係以海洋教育、動手做等推廣形式，以職人、桌遊、藍染等體驗課程來認識金門的海洋文化。（于家麒攝）

金門海島學校「動手玩海島」行動巡迴體驗課程，係以海洋教育、動手做等推廣形式，以職人、桌遊、藍染等體驗課程來認識金門的海洋文化。（于家麒攝）

主辦單位表示，今日的巡迴活動啟動記者會，除安排金門在地社福單位親身感受金門海洋的魅力，並向與會來賓分享今年度「里海創生實驗基地：換宿－漂浪」的成果，第一梯次邀請5位藝術家首次駐村創作，並透過藝術進校與金門金湖國小、中正國小、賢庵國小、多年國小計4所國小學生一同共創，展出的5個藝術作品已陳列於新湖漁港港區內，歡迎有興趣的民眾到港參觀。另海島學校也預定於明（31）日舉辦第二梯換宿活動成果分享會，換宿者將結合自身技能及過去2周的所見所聞，展示他們的成果作品，敬邀大家共襄盛舉。

「動手玩海島」行動展透過藝術進校與金門4所國小學生一同共創，展出的5個藝術作品已陳列於新湖漁港區內，歡迎有興趣的民眾前往參觀。（于家麒攝）

金門海島學校致力於向更多民眾推廣金門海洋文化，民眾可至海島學校臉書粉絲專頁線上預購「海島學校遊學套票」參與體驗，而海島學校今年度更希望以「動手玩海島」拉近社福機構與海洋自然的距離，並加深他們對海洋文化和自身生活環境的認識，為社會中的較難接觸到海洋活動的朋友們提供豐富的學習機會以及不一樣的體驗內容。