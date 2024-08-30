民眾黨主席柯文哲請假3個月，今住處、辦公室、黨部更被檢廉搜索，外界關切民眾黨是否會討論由中央委員互推代理黨主席，不過民眾黨立委黃國昌稍早強調，「現階段沒有代理黨主席問題」。

黃國昌說，今天臨時中央委員會議中，並沒提到代理黨主席問題，現階段，也不會有代理黨主席的問題。媒體追問，若後續司法有所進度，是否會有處分？黃國昌說，在今天的臨時中央委員會議中，全體中央委員一致同意 ，相信柯文哲主席清白，也全力支持柯捍衛自身清白的權利。

媒體追問，所以是會等柯文哲回來？萬一主席被羈押、聲押，會有另外法律行動？黃國昌回應，很多假設性問題，建構在一連串假設之上，現在過度的臆測、揣測，都沒有必要。現在時間點，都不存在這樣的問題，「本黨有本黨的制度，接下來一切都會按照制度進行」。

黃國昌重申，目前為止沒存在代理黨主席問題，秘書長周榆修已經清楚說明，依照黨章規定，主席請假，是否需要代理黨主席，要由中評會開會討論。周榆修則說，預計中評委、中央委員下周會商。

黃國昌強調，民眾黨是個有制度的政黨，相信每個人都會在自己工作崗位上，盡好自己本分，讓黨務順利運作。