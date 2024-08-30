高雄市一名郭姓男主管遭女員工指控，利用職務之便，假藉刮痧、拔罐，對其施行強制猥褻。法院近日判決該名主管郭男犯強制猥褻罪，處以1年2個月有期徒刑。可上訴。

據法院判決書指出，這名被告郭男與受害者A女同在小港區的某公司工作，郭男為A女的直屬主管。2023年2月6日下午5點40分許，郭男以加班為由將A女留下，並以替其刮痧、拔罐為藉口，將她帶到公司工廠二樓的貨櫃屋休息室內，並將門鎖上。A女出於對主管的畏懼，只好勉強接受這一安排。

然而，刮痧、拔罐結束後，郭男明知A女並無意願進一步接觸，卻仍然藉口按摩胸部穴道，拉開A女的上衣並觸摸其胸部，持續數分鐘。A女因與郭男單獨處於密閉空間內，不敢反抗，直到郭男試圖進一步伸手觸摸時，A女才拍掉他的手予以拒絕。

事後，A女因感到受到侵犯而向警方報案。法院審理時，A女陳述了案發當天的經過，並提供了相關證據，包括當時的照片、訊息記錄等。A女表示，事發後曾透過LINE向郭男表達她感到被侵犯，郭男則回應「對不起」、「X哥錯了」，並未對A女的指控提出任何辯解，反而多次表示歉意。

法院最終認為，A女的證詞可信度高，加上郭男的行為並未受到任何有力辯駁，裁定郭男構成強制猥褻罪，判處1年2個月的有期徒刑。可上訴。

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