輝達第二財季（截至7月28日）營收年增122%至300.4億美元，但只比市場預期的287億美元高出約4%，是過去6個季度以來最小領先差距。

輝達預估第三財季營收為325億美元，只比市場預測均值319億美元好一點，並遠遠落後一些高達近380億美元的天價預測。

但美銀分析師Vivek Arya仍維持給輝達「買進」評級不變，並稱之為「產業首選股」，同時將目標價從150美元上修至165美元。

Arya承認輝達新一代Blackwell晶片延遲幾個月推出可能導致其第三財季業績「好，但不是非常好」，但他也表示輝達的前景強勁到不容忽視。

該分析師表示，我們仍然相信輝達獨特的成長機會、執行力以及逾八成的領先市佔。生成式AI部署的前期投資周期至少有3到4年，而現在仍只處於頭1年到1年半。

他並表示，重要的是，下一代AI模型需要將運算能力提高10到20倍來進行訓練。而Blackwell晶片的運算能力僅比Hopper系列高出3到4倍。這意味著，當輝達料將在2026年推出下下一代GPU晶片「Rubin」時，市場對其晶片的需求不會下滑。

最後，Arya認為輝達向投資人提供了「令人信服的估值」，基於 2025年每股盈餘估成長40%的預測，其本益比為30至35倍。