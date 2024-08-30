人人都知道「睡眠」很重要，但真正睡得好的人又有多少？根據台灣睡眠醫學學會研究指出，國人近2成有失眠問題，且安眠藥用量可堆疊成4170座的台北101，突破10億顆。睡眠不足或品質不佳，身體就會有不適感，原因在於睡眠與免疫系統息息相關，若長期忽視睡眠問題，恐會被4大健康狀況纏身。

當一個人沒有良好的睡眠，身體就會產生更少的抗體抵禦感染，也會釋放較少的細胞因子(cytokine)。當少了可以抵抗發炎及感染的彈藥，就容易感冒或得流感，此時身體會需要比正常情況更多的細胞激素來抵抗疾病；若沒有足夠的休息，身體即無法擁有能量維持健康，反而需要更多時間才能康復。

睡眠不足與4種健康狀況有關聯，分別是心血管疾病、肥胖、憂鬱、新冠肺炎。有研究發現，患有睡眠呼吸中止症的人，相較於沒有的人更容易罹患高血壓、中風和心律不整，因此不能輕忽。

睡眠不足可能會導致體重增加，反之，肥胖也會影響睡眠品質。研究人員認為，額外的體重會影響新陳代謝及晝夜節律，進而導致睡眠品質不佳；並且他們發現，體重過重的人經常難以入睡或失眠，而且肥胖與白天感到疲倦也存在關聯。

此外，睡眠不佳是憂鬱症及其他心理問題的症狀，也就是患有精神健康障礙，確實會擾亂睡眠。在後疫情時代，依舊要小心感染新冠肺炎，因為睡眠不足更難抵抗新冠肺炎的侵襲，並且長期感染新冠肺炎的人，也會出現失眠及其他睡眠問題。

成年人每天需要7至9小時的睡眠，而青少年需要8至10小時，學齡前的兒童則是至少10小時。睡眠是重要的修復良藥，在辛苦了一天之後，身體值得擁有一個絕佳的休息時光，但若是你有上述睡眠障礙，應積極尋求專業幫助，才能擺脫令人困擾的睡眠問題。