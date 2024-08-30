富邦悍將張育成在25日作客台南時，在比賽中打出本壘後方界外球導致左手指關節擠壓挫傷提前退場，經過這幾天治療，他的左手中指已有消腫，30日確定重回先發打序、鎮守游擊，總教練陳金鋒表示，棒次還要等賽前練習後才會決定。

鋒總賽前指出，張育成先前受傷後因為手指腫脹無法完全握球棒，今天已經消腫許多，是可以比賽的情況。今天賽前張育成也照平常一樣進行打擊、守備練習，他說：「這幾天都有做治療，手指腫脹的情況也越來越好。」

張育成還原當下受傷情況，他表示，這次受傷跟先前鉤狀骨骨折是完全不同的感覺，並透露其實在先前與味全龍的比賽時就曾經因為擦棒球或是揮棒落空時造成左手中指不適，像是扯到的感覺，但當時覺得不是很嚴重，所以沒有進行治療及貼紮。

「但對統一的時候更嚴重，這幾天都有做治療，也越來越好，只是擦棒還是揮空時還是會扯到。」張育成打趣說，「但打到球就沒事，正好練一下我的擊球率。」他表示，自己在受傷的隔天就有進行間單的打擊練習，昨天也有來球場進行實戰投打練習（Live BP），「沒事，就是中指骨頭變形、變粗了，我也不知道為什麼。」

受傷後教練團每天都有持續關心張育成的狀況，「一點一點變好，今天就好很多。」能夠重回賽場，張育成非常開心，「不然在場下不知道要幹嘛，很無聊，身體也都很緊繃，因為都沒在動。」